يرتدي سبايك لي قميص البابا ليو نيكس المخصص في المباراة الثالثة لنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

ربما يأمل سبايك لي في منح نيكس نعمة إضافية ليلة الاثنين.

ارتدى مخرج فيلم “Do the Right Thing” قميص البابا ليو الرابع عشر نيكس المخصص للمباراة الثالثة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بعد استلامه في الفاتيكان العام الماضي.

البابا ليو هو أحد خريجي فيلانوفا، مثل نجوم نيكس جالين برونسون وميكال بريدجز وجوش هارت.

وكشف لي، على حسابه على إنستغرام في وقت سابق من يوم الاثنين، أنه سيرتدي القميص الأزرق الموقع الذي وقع عليه خلال زيارة البابا في نوفمبر. لقد ارتدى القميص مرة أخرى على الأقل في فترة ما بعد الموسم، حيث ارتداه في المباراة الثانية في الجولة الأولى ضد هوكس.

يُعد مشجع نيكس أحد العناصر الأساسية في صف المشاهير طوال الموسم، وقد كان وجوده محسوسًا في ماديسون سكوير جاردن – وعلى الطريق – طوال فترة السباق إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين، بما في ذلك القيام برحلة إلى سان أنطونيو لتحقيق فوز نيويورك المثير في المباراة الأولى.

جلس لي أيضًا مع عرض ما قبل المباراة “Inside the NBA” على ESPN، والذي أظهر مظهره على مر السنين خلال مواسم نيكس السابقة.

عندما سُئل لي عن المشاهير الآخرين الذين شاركوا في رحلة نيكس، ذكر نواياه الحسنة باعتباره معجبًا منذ فترة طويلة وليس راكبًا للعربة.

قال لي عن مسودة اليانصيب الشهيرة لعام 1985 التي حصل فيها نيكس على الاختيار الأفضل، واستخدمها لاختيار باتريك إوينج: “لقد حصلت على تذكرتي الموسمية في صباح اليوم التالي لسحب ديف ديبوسشير – لا أعرف ما إذا كانت معلقة أم مظروفًا باردًا، لا أعرف”. “وقفزت إلى مترو الأنفاق، ونمت على الخط.

“لقد حصلت على تذاكر موسمية منذ العام الأول لباتريك إيوينج. لكنني لم أبدأ في الملعب.”

وأضاف لي أنه كان بإمكانه بيع مقاعده في اللعبة 3 مقابل “نصف مليون” دولار.

قال لي، بعد أن اكتسح نيكس فريق كافالييرز في نهائيات المؤتمر الشرقي، إنه لا يهتم بمن لعب نيويورك في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين. إنه يعتقد أن هذا هو فريق نيكس القدر.

قال لي في نهاية شهر مايو: “أنا لا أهتم بسان أنطونيو. حسنًا. سنفوز. 8 مايو 1970 (أول بطولة لنيكس). كنت حاضرًا في مباراة ويليس ريد. كان عمري ثلاثة عشر عامًا”. “لذا سأواصل الأمر. هذا فريق القدر والقلب والدافع.. إنه يذكرني ويليس، وديف ديبوسشير، وبيل برادلي، وديك بارنيت، وكازي راسل. سأعود. لكنني عجوز، رغم ذلك”.