يرتدي مايك براون قميصًا صفيقًا مدته 10 أسابيع في عرض لقب نيكس بعد نكتة الامتناع عن ممارسة الجنس لجيمس دولان

يبدو أن مايك براون أحب نكتة عدم ممارسة الجنس.

ارتدى مدرب نيكس قميصًا يشير إلى نكتة جيمس دولان حول الامتناع عن التصويت خلال مباراة الفريق التي استمرت 10 أسابيع في الدوري الأمريكي لكرة السلة والتي بلغت ذروتها مع العرض الشريطي يوم الخميس.

أظهر براون القميص بعد انضمامه إلى عرض بعنوان “Who Let the Dogs Out” مع حشد قريب صباح الخميس، وكان يقفز من الفرح قبل ركوب الحافلة.

يشير قميصه إلى خطاب مالك نيكس الذي استمر 15 دقيقة للاعبين قبل التصفيات حول تقديم التضحيات لمدة 10 أسابيع للفوز بالبطولة، بما في ذلك التخلي عن ممارسة الجنس.

قال دولان لنيكس قبل التصفيات في 3 أبريل: “كانت لدي فكرة أنه ربما يجب عليك التخلي عن ممارسة الجنس خلال الأسابيع العشرة المقبلة. ليس عليك التخلي عن ممارسة الجنس خلال الأسابيع العشرة القادمة، ولكن مثل الإسبرطيين – هل تعرف ما هو الإسبارطيون؟ – لقد حرروا أنفسهم للحصول على الأفضلية. احصلوا على الأفضلية”.

براون ليس أول من أشار إلى النكتة التي تم نشرها للجمهور يوم الاثنين.

كما قال ميكال بريدجز مازحًا حول هذا الأمر في بث مباشر على NSFW Instagram في وقت سابق من الأسبوع.

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قام نيكس بتعيين براون كبديل لتوم ثيبودو في يوليو 2025 بسبب “نسبه في البطولة”.

من الآمن أن نقول إنه كان الاختيار الصحيح حيث قاد براون فريق نيكس إلى الرقم القياسي 53-29 خلال الموسم العادي وواحدة من أعظم مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين في التاريخ، حيث فاز في 13 مباراة متتالية خلال فترة واحدة وأول نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين للفريق منذ عام 1953 عندما أسقطوا توتنهام في خمس مباريات.