يرتد Cooper Flagg من لاول مرة مع نزهة ضخمة من 31 نقطة في الدوري الصيفي

ربما كان Cooper Flagg فقط بعض التوتر في المباراة الأولى.

في نزهة له في الدوري الصيفي الثاني ، حقق اللاعب Flagg البالغ من العمر 18 عامًا 31 نقطة في المباراة بينما كان يطلق النار على 10 مقابل 21 أمام سبيرز يوم السبت.

خسر مافريكس في نهاية المطاف المباراة 76-69 ، حيث قاد الصاعد القادم ديلان هاربر الطريق برصيد 16 نقطة وست كرات مرتدة وسرقتين لسان أنطونيو.

“بالتأكيد شعرت بالراحة أكثر قليلاً” ، قال Flagg للصحفيين في أعقاب اللعبة. “أخذ الكثير من اللقطات نفسها التي التقطتها في المباراة الأخيرة ، فقط ثقة. وصلت إلى الخط أفضل قليلاً اليوم. ما زلت أفتقد مجموعة من الرميات الحرة. أعرف أن أمي ربما لم تكن سعيدة جدًا بذلك.”

يأتي أداء Flagg بعد يومين فقط من ظهوره في الدوري الصيفي المخيّب للآمال ضد Lakers ، عندما سجل الاختيار رقم 1 في مسودة 2025 10 نقاط فقط في إطلاق نار 5 مقابل 21.

فشل لاعب ACC الحاكمة في العام في النصف الثاني من مباراة الخميس.

تمكن دالاس من صرير الفوز 87-85 بعد أن فات بروني جيمس حارس ليكرز-ابن ليبرون-مؤشرًا محتملًا في المباراة في The Buzzer.

بعد اللعبة ، كان Flagg صادقًا بوحشية مع المراسلين فيما يتعلق بأدائه يوم الخميس.

“لم أستطع حقًا الدخول في إيقاع ، إنها بيئة مختلفة ، من الواضح أنها مختلفة تمامًا عن الكلية ، فمن المحتمل أن تكون مختلفة تمامًا عما سيكون عليه الدوري الاميركي للمحترفين الحقيقيين” ، أخبر Flagg المراسلين أن “المدربين لديهم الكثير من الثقة بي. لقد أخبروني أنهم يريدون تجربة بعض الأشياء الجديدة ، وكنت أحاول أن أكون عدوانيًا ، وهذا جديد بالنسبة لي أيضًا.

“أود أن أقول إن هذا قد يكون أحد أسوأ الألعاب في حياتي ، لكننا حققنا الفوز ، وهذا ما يهمني حقًا”.

مع دخول الدوري الصيفي لهذا العام ، قال جاسون كيد مدرب مافريكس إنه يريد تحدي Flagg من خلال جعله يلعب من منطقة الراحة الخاصة به.

صرح كيد ، الذي يدخل موسمه الخامس على رأس دالاس ، للصحفيين في يونيو أنه يخطط لإجراء اختبار على مناصب جديدة.

قال كيد: “أنا لا أنظر إلى الموقف”. “أريد أن أضعه في حارس نقطة. أريد أن أجعله غير مرتاح وأرى كيف يتفاعل ، والقدرة على تشغيل العرض.

“نريد أن ندفع … وأعتقد أنه سوف يستجيب بطريقة إيجابية. من الصحيح أن تفشل. من الصحيح أن قلب الكرة. لقد تحدثنا عن ذلك.”