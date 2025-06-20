يرتفع خطر الإصابة بالخرف إذا لم “تدفق عقلك” أثناء النوم

ربما لاحظت بالفعل ما يحدث ليومك عندما لا تحصل على 7 ساعات موصى بها من النوم في الليلة السابقة. قد لا تكون في حالة تأهب كالمعتاد ، أو قد تجد نفسك مع فتيل أقصر. قد يظهر قلة النوم على أنها عدم القدرة على تذكر الأشياء أو عدم وجود دافع للانخراط في روتينك المعتاد. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤثر ضعف النوم على نظام المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد أو الأنفلونزا.

تمامًا مثلما يحتاج جسمك إلى الراحة ، يحتاج عقلك أيضًا إلى راحة من كل هذا النشاط المحموم أثناء النهار (يمكن أن يجعل التفكير في عقلك متعبًا أيضًا). بدون نوم ثابت وكافي أثناء منتصف العمر ، قد تعرض نفسك لخطر أكبر من الخرف. في دراسة عام 2021 في Nature Communications ، تم تتبع ما يقرب من 8000 شخص بدءًا من منتصف العمر وتبعهم لمدة 25 عامًا. أولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات خلال منتصف العمر كان لديهم ما بين 22 ٪ و 37 ٪ خطر من الخرف من الأشخاص الذين حصلوا على 7 ساعات على الأقل.

بدون نوم مناسب ، لا يتمتع عقلك بفرصة لطرد المواد مثل بروتينات بيتا الأميويد التي تتراكم خلال اليوم. وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، يعتقد بعض الباحثين أن بروتينات بيتا الأميلويد يمكن أن تتجمع معًا ، وتشكل لويحات في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى أشكال الخرف مثل الزهايمر. ومرحلة واحدة من النوم هي المفتاح في إزالة النفايات من الدماغ.