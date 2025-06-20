يرتفع خطر الإصابة بالخرف إذا لم “تدفق عقلك” أثناء النوم

ربما لاحظت بالفعل ما يحدث ليومك عندما لا تحصل على 7 ساعات موصى بها من النوم في الليلة السابقة. قد لا تكون في حالة تأهب كالمعتاد ، أو قد تجد نفسك مع فتيل أقصر. قد يظهر قلة النوم على أنها عدم القدرة على تذكر الأشياء أو عدم وجود دافع للانخراط في روتينك المعتاد. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤثر ضعف النوم على نظام المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد أو الأنفلونزا.
تمامًا مثلما يحتاج جسمك إلى الراحة ، يحتاج عقلك أيضًا إلى راحة من كل هذا النشاط المحموم أثناء النهار (يمكن أن يجعل التفكير في عقلك متعبًا أيضًا). بدون نوم ثابت وكافي أثناء منتصف العمر ، قد تعرض نفسك لخطر أكبر من الخرف. في دراسة عام 2021 في Nature Communications ، تم تتبع ما يقرب من 8000 شخص بدءًا من منتصف العمر وتبعهم لمدة 25 عامًا. أولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات خلال منتصف العمر كان لديهم ما بين 22 ٪ و 37 ٪ خطر من الخرف من الأشخاص الذين حصلوا على 7 ساعات على الأقل.
بدون نوم مناسب ، لا يتمتع عقلك بفرصة لطرد المواد مثل بروتينات بيتا الأميويد التي تتراكم خلال اليوم. وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، يعتقد بعض الباحثين أن بروتينات بيتا الأميلويد يمكن أن تتجمع معًا ، وتشكل لويحات في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى أشكال الخرف مثل الزهايمر. ومرحلة واحدة من النوم هي المفتاح في إزالة النفايات من الدماغ.
كيف ينام عميق الدماغ
أثناء النوم ، يقوم عقلك بتنشيط طاقم التنظيف الخاص به لإزالة النفايات. تمامًا مثل نظامك اللمفاوي يزيل السموم من بقية جسمك ، يعتمد الدماغ على الجهاز الجليمي لطرد المواد التي يمكن أن تصبح سامة مع مرور الوقت. ينطلق هذا النظام إلى درجة عالية أثناء النوم العميق ، والمعروف أيضًا باسم نوم الموجة البطيئة. في هذه المرحلة ، تتقلص خلايا الدماغ قليلاً ، مما يخلق مساحة أكبر للتدفق من خلال السوائل ونقل النفايات من الدماغ.
وفقًا لمقال عام 2020 في علوم الدماغ ، قد تكون مرتبطة بمشاكل في الجهاز الجليمي للأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف. غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر مشكلة في النوم ، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ضعف النوم يساهم في هذا المرض أو هو علامة إنذار مبكر تظهر قبل مشاكل الذاكرة.
مع تقدمنا في العمر ، يصبح الجهاز الجليمي بشكل طبيعي أقل كفاءة. أحد الأسباب هو أن الدماغ ينتج عددًا أقل من بروتينات قناة الماء المعروفة باسم AQP4 ، والتي تساعد على تنظيم تدفق السائل بين خلايا الدماغ والسائل النخاعي. التغيرات الأخرى المرتبطة بالعمر مثل نبضات الأوعية الدموية الأضعف والتنفس الضحل أثناء النوم أيضًا وظيفة جليمفية بطيئة. في مرض الزهايمر ، غالبًا ما يتم تقليل قنوات AQP4 أو في غير محله ، مما يجعل من الصعب على الدماغ إزالة البروتينات بيتا الأميويد ، التي تتراكم وتسريع تلف الدماغ.
تحسين نظامك الجليمي والنوم
تسلط مقالة 2020 في علوم الدماغ الضوء على العديد من التغييرات في نمط الحياة القائمة على الأدلة والتي يمكن أن تساعد نظامك الجليمي في العمل بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال ، قد تدعم الأحماض الدهنية أوميغا 3 وظيفة جليمية عن طريق تقليل الالتهاب والمساعدة في الحفاظ على قنوات المياه AQP4 في الدماغ بشكل صحيح. يمكن للصوم الدوري أيضًا أن يعزز وضعًا أفضل لقنوات AQP4 عن طريق زيادة مركب ينظم الجينات المرتبطة بصحة الجليموتشيكية.
على الرغم من أن معظم الناس يتحولون إلى المواقف طوال الليل ، إلا أن النوم أكثر على جانبك الأيمن قد يعزز خلوص الجليموديس (راجع للشغل ، يرتبط النوم على ظهرك بزيادة خطر الخرف). إن تعاطي الكحول الثقيل والإجهاد المزمن يمكن أن يضعف النظام ، في حين يساعد التمرينات المنتظمة في إزالة النفايات من الدماغ ويحمي من الانخفاض المعرفي المرتبط بالعمر.
قد لا يتم ربط مخاطر الخرف فقط بوظيفة الجليمفيتات والنوم العميق. وجدت دراسة أجريت عام 2017 في علم الأعصاب أن نوم الريم ، المرحلة التي يحدث فيها معظم الحلم ، قد تلعب أيضًا دورًا. ارتبط كل انخفاض بنسبة 1 ٪ في نوم REM بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 9 ٪. غالبًا ما ينطوي تحسين REM والنوم العميق على نفس عادات نمط الحياة التي تدعم صحة الجليسمفاتيكية ، مثل إدارة الإجهاد والحد من تناول الكحول.
وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن استهلاك الكثير من الكافيين يمكن أن يتداخل مع نوم الريم. من ناحية أخرى ، قد يزيد التمرينات المنتظمة من النوم العميق مع تقليل نوم الريم قليلاً. يعني تعزيز جودة النوم بشكل عام أيضًا الحفاظ على جدول نوم ثابت واعتماد روتين مريح قبل النوم (فيما يلي بعض الحيل التي تحتاج إلى تجربتها إذا لم تتمكن من النوم في الليل).