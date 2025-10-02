يرتفع دفاع يانكيز إلى مناسبة في الفوز في اللعبة 2

خلال إغماء الصيف ، فشل دفاع يانكيز في كثير من الأحيان.

في الليلة الأولى من شهر أكتوبر ، مع موسمهم على الخط ، ارتفع إلى هذه المناسبة وساعد في إجبار لعبة 3 في سلسلة بطاقة Al Wild-Card.

في لعبة ضيقة أخرى حيث كانت كل 90 قدمًا حاسمة ، تحول فريق Yankees في جهد حاد آخر خلف كارلوس رودون وثلاثة مسكنات في الطريق للفوز 4-3 على Red Sox في Bronx.

كان Jazz Chisholm Jr. ، الذي سجل الجولة الفائزة على أغنية أوستن ويلز في الشوط الثامن ، ليلة قوية بشكل خاص.

لقد توقف عن الغوص لطرد أغنية ماساتاكا يوشيدا مع رجلين في الشوط السابع ، وبينما لم يخرج في البداية ، توقف على الأقل من التسجيل في ما كان آنذاك لعبة 3-3.

كان Rodón مسؤولاً عن خطأ Yankees الوحيد في الليل ، حيث ارتد رميًا إلى أول محاولة في الشوط الثالث قبل ربط Red Sox اللعبة في سنتين.

ولكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ إن لم يكن للدفاع الجيد من تشيشولم ، الذي ذهب إلى يساره إلى ميدانه من أليكس بريجمان وسبق على وشك الرمي إلى المركز الثاني ، حيث اتخذ أنتوني فولب منعطفًا سريعًا للعب المزدوج في الشوط.

وقال المدير المدير الفني آرون بون: “كانت المسرحية المزدوجة التي تحولوا فيها على بريجمان إلى يساره مع فولبي مميزًا”.

كانت واحدة من ثلاث مسرحيات مزدوجة ، حيث تحولت Yankees في الليل – وهو واحد قوي آخر بدأه رجل القاعدة الثالث Ryan McMahon لإنهاء الشوط السادس قبل أن يبدأ Devin Williams أحده في الثامن ، بمساعدة من Volpe.

قال رودون: “كان لدينا بعض المنعطفات العظيمة”.

من خلال مباراتين في مرحلة ما بعد الموسم ، كان آرون جادز هو 4 مقابل 8 ، بما في ذلك أغنية RBI في الشوط الخامس يوم الأربعاء والتي ترك لاعب الوريد يارين دوران غير قادر على التوصل إلى محاولة للغوص.

لم يسجل القاضي نجاحه الرابع في آخر ما بعد الموسم حتى المباراة 3 من ALCS.

وقال بون إن القرار الوحيد الذي تخمينه من المباراة 1 كان يزيل روزاريو في الجزء العلوي من الشوط الثامن لتشيشولم ، الذي جاء للعب القاعدة الثانية لأغراض دفاعية.

<br />

بدأ روزاريو المباراة بسبب قدرته على الوصول إلى اليسار ، ولكن بعد خروجه ، ظهر مكانه في قاع التاسع ضد ليفتي أروليس تشابمان ، الذي حصل على تشيشولم ليطير خارجًا أثناء هروبه من تهديد محمّل القواعد.

قال بون: “هذا سؤال عادل للغاية”. “هذا هو التحدي. الشوط من قبل ، بدأت الكرة في الذهاب إلى هناك (القاعدة الثانية) ، وعلى النطاق فقط ، ومعرفة بعض المزيد من اليسار سيكونون في التشكيلة في تلك المرحلة مع حقنا في اللعبة. مجرد نوع من المطلوب (تشيشولم) هناك. لكن النقطة العادلة.”

بعد الذهاب إلى 0 مقابل 4 مع أربعة تمريرات في اللعبة 1 ، ذهب ترينت جريشام 1 مقابل 4 مع مزدوج ، المشي ، سرقة وركض في اللعبة 2.