يرتكب خوسيه كاباليرو لاعب يانكيز خطأً مكلفًا في المباراة الأولى خارج قائمة الإصابات بينما جلس أنتوني فولبي

الآن بعد أن أصبح خوسيه كاباليرو بصحة جيدة ولا يزال أنتوني فولبي ضمن القائمة، يتعين على يانكيز معرفة كيفية استخدام كلا اللاعبين.

في المباراة الافتتاحية لسلسلة يوم الجمعة ضد رايز في ذا برونكس، كان كاباليرو – في أول مباراة له خارج قائمة المصابين بعد تعافيه من كسر في الإصبع الأوسط – في وضع قصير ولم يكن فولبي في التشكيلة.

أثار دفاع كاباليرو إعجاب فريق يانكيز باختصار هذا الموسم، لكنه ارتكب خطأً في ركلة تشاندلر سيمبسون ليتقدم على قمة المركز الثامن ويتقدم فريق يانكيز بجولة.

لقد أثار ذلك مسيرة من أربع جولات من قبل تامبا باي في خسارة 4-2 أمام يانكيز.

قال آرون بون: “إنها مسرحية يجب أن يقوم بها”.

وأشار كاباليرو إلى أنها كانت عبارة عن قفزة قصيرة إلى حد ما، لكنه وافق على أنه كان يجب أن يأتي بالكرة.

قبل المباراة، رفض بون تسمية أي من اللاعبين الأساسيين في الملعب – وأضاف أن فولبي سيعمل في القاعدة الثانية، وهو المركز الذي لم يلعبه في مباراة موسم عادية منذ مباراتين في الدوري الثانوي في عام 2021.

قال بون: “في الأيام التي لا يلعب فيها أنتوني (نقطة توقف قصيرة)، سنجعله يعمل قليلاً في القاعدة الثانية”.

وقال فولبي إن هذا العمل لم يبدأ بعد.

وقال فولبي قبل خسارة يوم الجمعة: “سأكون مستعداً للذهاب. كل ما يحتاجه الفريق.”

كان هناك اعتقاد بأنه يمكن اختيار فولبي للعودة إلى Triple-A Scranton / Wilkes-Barre مع وجود Caballero في التشكيلة مرة أخرى.

بدلاً من ذلك، اختار فريق يانكيز إرسال سبنسر جونز المحتمل إلى SWB بعد أن كان يعاني في الغالب على اللوحة.

في الوقت الحالي، قال بون عن نقطة التوقف القصيرة: “سأتخذ القرار كل يوم”.

تحدث المدير الفني إلى كل من كاباليرو وفولبي وأقر بأنه ستكون هناك قرارات لن تحظى بشعبية.

قال بون: “كلا الرجلين سيلعبان. تعدد استخدامات (كاباليرو) يلعب دورًا مرة أخرى مع أنتوني هنا.”

استحوذ فريق يانكيز على كاباليرو من خليج تامبا العام الماضي بسبب قدرته على اللعب في جميع أنحاء الملعب وإحداث الفوضى في القواعد.

عندما تولى كاباليرو منصب نقطة البداية القصيرة حيث تعافى فولبي من عملية جراحية خارج الموسم لإصلاح الشفا الممزق في كتفه الأيسر، على الرغم من ذلك، فقد ضرب ولعب بشكل أفضل مما اعتقد يانكيز أنه سيفعل.

قال بون يوم الجمعة: “هذه الأشياء لديها طريقة للعمل على حل نفسها. إنه وضع جيد لأننا نشعر أنهما لاعبان يمكن أن يلعبا أدوارًا حيوية في فوزنا بالمباريات. … لن يكون هذا سيناريو مثاليًا كل يوم.”

وعندما سُئل عن دوره المحتمل، قال فولبي: “أنا لا أكتب التشكيلة. أنا مستعد للذهاب، وسأقوم بعملي”.

خاض فولبي، في عودته إلى الشركات الكبرى، بعض المباريات المشجعة على اللوحة ودفاعيًا – وكذلك على القواعد – لكنه دخل يوم الجمعة بلا إصابة في آخر ثماني مباريات له مع ثلاث ضربات وأخطأ في كرة لعب مزدوجة باختصار في خسارة يوم الخميس أمام تورونتو.