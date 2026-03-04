يرد باتريك ماهومز على تجارة ترينت ماكدوفي مع رامز

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى وصلت أخبار التجارة الرائجة إلى آذان باتريك ماهومز.

لم يكن لدى نجم الوسط في The Chiefs الكثير ليقوله – كلمة واحدة على وجه الدقة – عندما اكتشف أن زميله ترينت ماكدوفي قد تم تداوله مع رامز مقابل أربعة اختيارات، بما في ذلك الاختيار العام رقم 29 في مسودة NFL 2026.

صفقة محتملة، وفقًا لإيان رابوبورت من NFL Network، ستتضمن إرسال الكباش أحد اختياراتهم في الجولة الأولى (رقم 29 بشكل عام) وتعويض إضافي، بما في ذلك الجولة الخامسة والسادسة والثالثة لعام 2027، مقابل بطل Super Bowl مرتين.

وأضاف رابوبورت أن المبادلة الوشيكة “ينبغي” أن تؤدي إلى عقد جديد طويل الأجل للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

ستؤدي التجارة إلى لوس أنجلوس إلى إعادة توحيد McDuffie مع Jimmy Lake، مدرب الظهير الدفاعي لرامز الذي ساعد McDuffie على أن يصبح نجمًا في الكلية في واشنطن.

تمت صياغة McDuffie مع الاختيار العام رقم 21 في عام 2022 من قبل The Chiefs، مما ساعد في قيادة الدفاع الذي شارك مع هجوم النخبة Mahomes للفوز بلقبين متتاليين في عامي 2023 و 2024.

خضع Mahomes لعملية جراحية في ديسمبر لإصلاح الأربطة في ركبته اليسرى بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) و LCL خلال الأسبوع 15 من التصفيات – القضاء على الخسارة أمام الشواحن.

قال ماهومز في يناير/كانون الثاني: “أريد أن أكون جاهزاً للأسبوع الأول. قال الأطباء إنني أستطيع ذلك”. “لكن لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث طوال العملية. هذا هو الهدف، اللعب في الأسبوع الأول دون قيود. تريد أن تكون هناك بصحة جيدة وتمنحنا أفضل فرصة للفوز. آمل أن أفعل بعض الأشياء في OTAs والمعسكر التدريبي وأن أكون قادرًا على القيام بالأشياء هناك.”

في حين أن خسارة ماكدوفي مؤلمة بشكل واضح بالنسبة لماهومز، فإن الحصول على اختيار إضافي في الجولة الأولى هذا الموسم – وربما سلاح آخر في الهجوم – من شأنه أن يساعد في تخفيف الألم. يخرج The Chiefs من أسوأ موسم لهم منذ أن ذهبوا 2-14 في عام 2012 وغابوا عن فترة ما بعد الموسم للمرة الأولى منذ عام 2014.