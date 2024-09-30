يرد برودريك جونز من ستيلرز على المشجعين في نزاع قبيح على وسائل التواصل الاجتماعي

كان لدى ستيلرز معالجة هجومية لبرودريك جونز الوقت بعد خسارة بيتسبرغ 27-24 أمام كولتس الذي يعاني من نقص العدد يوم الأحد.

رد جونز، الذي اختاره ستيلرز في الجولة الأولى لعام 2023 من جورجيا، على النقاد الذين انتقدوه بسبب ما اعتقدوا أنه لعب سيئ ضد إنديانابوليس.

كتب جونز: “تعال وأرني كيف يتم الأمر إذن”، مضيفًا رمزًا تعبيريًا يبكي ويضحك، ردًا على شخص قال له أن يخرجه من ستيلرز على X.

لول تعال وأرني كيف يتم ذلك بعد ذلك😂 – برودريك جونز (@millionairemov3) 29 سبتمبر 2024

“تعال وأرني كيف أفعل ذلك”، أجاب جونز عندما قال شخص آخر إنه “سيء للغاية”.

عندما كتب أحدهم: “برودريك جونز f-king سيء”، أجاب جونز: “لقد فهمت ذلك منك”.

وصف شخص آخر جونز بأنه “فاشل” وأجاب قائلاً: “لول، أنت لا تعرف (s-t) عن كرة القدم، أنا مقتنع.”

أنت تفعل نفس الشيء مثلي 😂😂😂 – برودريك جونز (@millionairemov3) 29 سبتمبر 2024

“يا أخي، لا يمكنك أن تكون جادًا الآن!؟ “اذهب وشاهد بعض الأفلام والأعمال التي تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي”، كتب شخص آخر، مضيفًا رمزًا تعبيريًا للمهرج.

أجاب جونز ببعض الرموز التعبيرية الضاحكة والبكاء: “أنت تفعل نفس الشيء مثلي”.

لم يتمكن هجوم ستيلرز من العثور على إيقاع ولم يكن لديهم إجابة للعبة الجري كولتس.

ولم يتحدث جونز، الذي قال إنه لم يكن في العقلية الصحيحة، مع الصحفيين بعد خسارة ستيلرز على ملعب لوكاس أويل.

من الواضح أن إحباطه قد تفاقم بعد أن واجه التدقيق بسبب أدائه ضد برونكو في الأسبوع الثاني.

ارتكب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ثلاث ركلات جزاء في جولة واحدة في الربع الثاني وتم وضعه على مقاعد البدلاء لبقية المباراة – وخسر مكانه الأساسي أمام اللاعب الصاعد تروي فوتانو.

عاد ستيلرز إلى جونز بعد أن عانى فوتانو من خلع في الركبة في نهاية الموسم والذي سيتطلب عملية جراحية لمعالجة تلف الأربطة.

يواجه ستيلرز (3-1) كاوبويز (2-2) في بيتسبرغ يوم الأحد 6 أكتوبر.