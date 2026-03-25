يرد محامي “بوكا ناكوا” على الاتهامات اللاذعة والمعادية للسامية

رد محامي بوكا ناكوا على امرأة زعمت أن متلقي النجمة رامز أدلى بتعليق معاد للسامية وقام بعضها خلال تجمع ليلة رأس السنة الجديدة، مدعيا أن هذه المزاعم هي محاولة للاستيلاء على المال.

ردًا على سعي ماديسون أتيابى لإصدار أمر تقييدي ضد ناكوا، 24 عامًا، في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء، قال المحامي ليفي مكاثرن إن لاعب برو بولر مرتين “ينفي هذه الادعاءات بأقوى العبارات الممكنة” وفريقه “سيرفع دعوى تشهير ويتبع جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة ردًا على هذه التصريحات الكاذبة والمدمرة”.

“دعونا نكون واضحين بشأن ماهية هذه القضية – وما هي ليست كذلك. هذه المسألة ليست جنسية بطبيعتها، ولا تنطوي على أي ادعاء بالعنف المنزلي. إذا حدث ذلك، فستبدو الملفات المرفوعة مختلفة تمامًا. إنها ليست كذلك. كما أنها لا تنطوي على أي عناصر معاداة السامية. وقال شاهد رزين تمامًا بشكل لا لبس فيه أن بوكا لم تدلي مطلقًا بالتعليقات التي تدعيها السيدة أتيابى،” قال مكاثرن في بيان حصل عليه موقع TMZ.

وزعمت الأتيابي في ملفها أنه خلال العشاء في 31 ديسمبر 2025، كان ناكوا “حساسًا للغاية مع الفتيات وقال “تبًا لجميع اليهود” أثناء محادثته عندما كان على الجانب الآخر من الطاولة”.

الأتيابي، التي قالت في الملف إنها يهودية، “شعرت على الفور بالإهانة والحزن العاطفي”.

ومع استمرار الليل، زُعم في الوثائق أن ناكوا “بدأ يتصرف بطريقة غريبة وغير منتظمة ومتطفلة جسديًا”.

وهو متهم بعضّ إبهام صديقة أتيابي وكذلك عض أتيابي “على كتفها الأيسر، على لوح الكتف، بقوة هائلة تركت انطباعًا دائريًا كاملاً لجميع أسنانه كعلامات على جلدها”، وفقًا لطلب أمر التقييد.

في الأسابيع التي تلت الحادث المزعوم، زعمت أتيابى أنها ومحاميها، إلى جانب ناكوا وماكثيرن و”فريق الأزمات” الخاص بالرياضي، التقوا في مؤتمر وساطة في مارس، حيث زُعم أن فريق ناكوا هدد “بالاتصال بـ TMZ وغيرها من وسائل الإعلام والصحافة ونشر بيانات عامة كاذبة وغير دقيقة و/أو مبالغ فيها عمدًا حول أحداث 31 ديسمبر 2025″، حسبما ذكرت المنفذ.

رد مكاثرن مشيرًا إلى أنها عملية ابتزاز.

وجاء في البيان: “في الأشهر التي تلت ذلك، تم الاتصال بمكتبنا لمطالبته بملايين الدولارات مقابل عدم نشر هذه الادعاءات. هذا ليس ادعاء قانوني مشروع – إنه ابتزاز”.

“إن توقيت الإجراء القانوني الأخير للمدعي – بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحادث المزعوم ويقول فقط بعد عقد JSN (Seahawks الواسع النطاق Jaxon Smith-Njigba) الذي حطم الرقم القياسي (168 مليون دولار) كمتلقي واسع النطاق – يؤكد بشكل أكبر على الافتقار التام للمصداقية وراء هذه الاتهامات.

“ينفي بوكا هذه الادعاءات بأشد العبارات الممكنة. سنرفع دعوى تشهير ونتبع جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة ردًا على هذه التصريحات الكاذبة والمدمرة.”

وذكرت صحيفة كاليفورنيا بوست يوم الثلاثاء أن القاضي رفض طلب الأمر التقييدي الذي قدمه أتيابى مؤقتًا، مع تحديد جلسة الاستماع في 14 أبريل.

ولم يتم الرد على الفور على طلبهم المقدم إلى مكاثرن للتعليق.

اعتذر ناكوا، اختيار رامز للدور الخامس في عام 2023، في ديسمبر الماضي عندما وافق على بث مباشر لأداء احتفال بالهبوط تميز بمجاز معاد للسامية.