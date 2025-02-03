يرسل خطيب لوكا دونسيتش رسالة إلى مشجعي مافريكس بعد تجارة ليكرز

أبقت خطيب لوكا دونسيتش ، أناماريا بيرس ، رسالتها الوداع إلى مدينة دالاس على شورت بعد تداول نجم مافريكس مع ليكرز بعد منتصف الليل صباح الأحد.

كتبت Goltes ، وهي نموذج ومؤثر ، “شكرًا لك” ، مع رموز تعبيرية من القلب الأزرق في قصة Instagram في وقت لاحق من ذلك اليوم.

قامت بإعادة تشكيل رسالة وداعا دونسيتش ، “عزيزي دالاس” ، بعد أن وافق مافريكس على تداول نجم الدوري الاميركي للمحترفين الخمس مرات إلى ليكرز لحزمة أبرزها أنتوني ديفيس.

كما أعادت نشر لافتة ليكرز الترحيب لـ Doncic ، والتي تضمنت رسمًا له يرتدي قميصًا ليكرز مع رقمه 77.

قام دالاس بتداول دونسيتش وماكسي كلبر وماركيف موريس إلى لوس أنجلوس لصالح ديفيس وماكس كريستي واختيار الجولة الأولى 2029 في صفقة من ثلاثة فرق مع موسيقى الجاز التي هزت عالم الدوري الاميركي للمحترفين إلى جوهرها.

تلقى يوتا جالين هود شيفنو ، اختيار الجولة الثانية 2025 عبر لوس أنجلوس كليبرز واختيار مافريكس في الجولة الثانية 2025.

اقترح Doncic على Goltes بالقرب من قلعة Bled في سلوفينيا في 7 يوليو 2023.

أعلن الزوجان مشاركتهما على Instagram مع التسمية التوضيحية ، “7.7”.

جاء ذلك بعد خمسة أشهر من إعلان Doncic و Goltes عن ولادة ابنتهما Gabriela ، في منشور Instagram في 1 ديسمبر 2022.

شاركت Goltes ، التي كانت على غلاف Cosmopolitan Slovenija في أكتوبر 2019 ، سابقًا في Q&A Instagram التقت بها Doncic “عندما كنا في الثانية عشرة من عمرها في Seaside في كرواتيا”.

كان Doncic-الذي قاد دالاس إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الموسم الماضي-مؤهلاً للحصول على تمديد عقد فائق المليارات بقيمة 345 مليون دولار هذا الصيف مع مافريكس.

يمكن أن يصبح وكيلًا حرًا في صيف عام 2026.