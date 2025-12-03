يرسل كليبرز فجأة كريس بول إلى منزله في منتصف الليل في حالة طلاق مفاجئ من الدوري الاميركي للمحترفين

اتخذت جولة تقاعد كريس بول منعطفًا غير متوقع.

أعلن كليبرز في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن بول لم يعد جزءًا من الفريق في خطوة صدمت عالم الدوري الاميركي للمحترفين.

أكد بول هذه الخطوة على Instagram Story قائلًا إن الفريق أعاده إلى منزله من أتلانتا – حيث كان من المقرر أن يلعب كليبرز مع هوكس – إلى لوس أنجلوس.

أكد رئيس عمليات كرة السلة في كليبرز لورانس فرانك الانتقال إلى ESPN.

وقال فرانك للشبكة في بيان: “لقد انفصلنا عن كريس ولن يبقى مع الفريق بعد الآن”. “سنعمل معه في الخطوة التالية من حياته المهنية.

“كريس هو كليبر الأسطوري الذي يتمتع بمسيرة تاريخية. أريد أن أوضح شيئًا واحدًا تمامًا. لا أحد يلوم كريس على ضعف أدائنا. أنا أتحمل المسؤولية عن الرقم القياسي الذي لدينا الآن. هناك الكثير من الأسباب وراء معاناتنا. نحن ممتنون للتأثير الذي أحدثه كريس على الامتياز.”

وأعلن بول (40 عاما) الشهر الماضي أن هذا سيكون آخر موسم له في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وشارك بول في 16 مباراة مع كليبرز، بمتوسط ​​2.9 نقطة و3.3 تمريرة حاسمة.

إنه تحول غير متوقع في موسم سيئ بالنسبة لفريق كليبرز، الذي يبلغ من العمر 5-16 عامًا بعد أن اعتقد الكثيرون أنهم يمكن أن يكونوا منافسين على بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريق مليء بالخبرة بقيادة كوهي ليونارد وجيمس هاردن.