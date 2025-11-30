يرسل مدرب كرة القدم الهارب في مدرسة فرجينيا الثانوية، ترافيس تورنر، نجل بيلي، رسالة عاطفية بعد فوز الفريق

احتفل الابن المدمر لمدرب كرة القدم الهارب في فيرجينيا ترافيس تورنر بفوز “حلو ومر” بعد أن أبقى فريق والده موسمه الخالي من الهزائم على قيد الحياة ليلة السبت – حتى بينما يواصل رجال الشرطة مطاردة الطفل المفترس المتهم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن بيلي تورنر، البالغ من العمر 23 عامًا، قاوم دموعه عندما انزلق من الخطوط الجانبية بعد فوز مدرسة يونيون الثانوية – الفريق الذي دربه والده منذ فترة طويلة في مجتمع بيج ستون جاب المحب لكرة القدم – على مدرسة ريدجيفيو الثانوية بفوز 21-14.

وقال الابن المترنّح، وهو لاعب الوسط السابق الذي تخرج في عام 2019، للمنفذ إن الفوز كان “حلوًا ومرًا”، حيث يواجه والده ادعاءات مروعة بأنه يمتلك مواد إباحية تتعلق بالأطفال وحاول ممارسة الجنس مع قاصر.

وأشار تورنر إلى أن عائلته “تقدر الدعم” الذي تلقوه.

خلال المباراة، وبحسب ما ورد، احتشد العشرات من المشجعين لالتقاط الصور له، واحتضنوه وقدموا له كلمات الدعم بينما تواصل الشرطة مطاردتها المترامية الأطراف للمدرب الشهير المطلوب.

ترافيس تورنر، 46 عامًا، مفقود منذ 20 نوفمبر، عندما اختفى على ما يبدو دون أن يترك أثرًا بينما كانت شرطة ولاية فيرجينيا في طريقها إلى منزله في أبالاتشي لاستجوابه بشأن الادعاءات المزعجة.

على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات إليه في البداية بأي جرائم، إلا أن الشرطة أصدرت يوم الاثنين عشرة أوامر اعتقال، واتهمته بخمس تهم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وخمس تهم باستخدام جهاز كمبيوتر لاستدراج قاصر.

وأعلن أن تيرنر هارب يوم الثلاثاء، بينما نفت عائلته الاتهامات الموجهة إليه.

ومنذ ذلك الحين، نشرت السلطات القليل من التفاصيل حول التحقيق أو تحديثات البحث، بينما تواصل تمشيط الريف الجبلي.

ونفت زوجة تورنر، ليزلي تورنر، البالغة من العمر 46 عامًا أيضًا، التهم الموجهة إلى زوجها.

وقالت في وقت سابق لصحيفة ديلي ميل: “لا شيء من هذا صحيح. إنه أب جيد وزوج صالح”.

كان مدرب الشبكة الرئيسي – الذي اختفى خلال موسم خالي من الهزائم – أيضًا مدرسًا للتربية البدنية في مدرسة ضيقة تضم حوالي 600 طالب.