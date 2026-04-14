يرسل “يانكيز” “جيك بيرد” إلى القُصّر بعد أن يزيد هوميروس “مايك تراوت” من ثلاث جولات من المعاناة

واجه وقت جيك بيرد المضطرب مع فريق يانكيز عثرة أخرى ليلة الاثنين، حيث تخلى صاحب اليد اليمنى عن هوميروس ثلاثي الأشواط لمايك تراوت ثم تم اختياره إلى Triple-A سكرانتون / ويلكس بار بعد فوزه 11-10 على الملائكة في ذا برونكس.

بيرد، الذي عانى بعد الاستحواذ عليه من كولورادو قبل الموعد النهائي للتجارة العام الماضي، بدأ بداية واعدة هذا الموسم، مع أربع مباريات متتالية بدون أهداف.

لكنه تخلى عن ثلاث أشواط في الخسارة أمام ميامي في 5 أبريل ثم سمح لأول هوميروس من قبل أحد لاعبي يانكيز هذا الموسم عندما أخذه تراوت عميقًا ليعادل المباراة في الشوط السادس.

قال بون إن فريق يانكيز كان “قصيرًا بعض الشيء” في ساحة اللعب يوم الاثنين، حيث خططوا للابتعاد عن برنت هيدريك وريان ياربرو.

وقال بون: “لقد كانت ليلة صعبة بالنسبة له، لكنني أعتقد أنه قدم الكثير من الرميات الجيدة حقًا”. “لقد ارتكبوا خطأين من أجل العودة إلى المباراة. لقد واجه صعوبة في إنهاء بعض الضربات.”

كما سمح كاميلو دوفال لهوميروس لتروت، حيث يتطلع يانكيز إلى جعله رجل إعداد ثابت لديفيد بيدنار.

تم السماح لأنطوني فولبي ببدء مهمة إعادة التأهيل يوم الثلاثاء.

وقال بون إن فولبي من المحتمل أن يلعب أربع مباريات هذا الأسبوع مع فريق Double-A Somerset. قال بون: في أول مباراتين له، كان فولبي يلعب من ثلاث إلى خمس جولات فقط بينما يقوم فريق يانكيز ببناءه “نوعًا ما مثل تدريبات الربيع”.

بعد الأسبوع، سيقوم فريق يانكيز بإعادة تقييم فولبي، الذي يتعافى من جراحة الكتف خارج الموسم.

تم إرجاع Cade Winquest، مسودة القاعدة 5 التي لم تظهر في اللعبة قبل تعيينه للمهمة، رسميًا إلى الكاردينالز. … في مواجهة اليساري في يوسي كيكوتشي، اختار بون أن يبدأ بول جولدشميت في البداية ويجلس بن رايس، الذي يحاول إثبات قدرته على ضرب الكفوف الجنوبية لكنه بدأ هذا العام بـ .522 OPS ضد اليساريين و1.431 ضد اليمين.

بون عالق أيضًا مع راندال جريشوك في الحقل الأيسر. قاتل أعسر في السنوات الأخيرة، بدأ جريشوك هذا الموسم 0 مقابل 12 بستة ضربات.

قال بون: “وقت اللعب غير منتظم”. “ما الذي حصل عليه من تسعة ضربات، وعشرة ضربات؟ لقد تأرجح في بعض الملاعب. كما قام بتدخين كرة في المنتصف والتي لعبوا عليها بشكل رائع. لقد ضرب الكرة بالحائط في المنتصف.

“إنه ضارب جيد.”