يرفع سيمون نيميك الشياطين على الأعاصير في الوقت الإضافي المزدوج

سجل سيمون نيميك 2:36 في الوقت الإضافي الثاني ، وفاز نيو جيرسي ديفيلز على كارولينا إعصار 3-2 مساء يوم الجمعة في مركز برودنشال في اللعبة 3 من سلسلة التصفيات في الدور الأول.

وسجل نيكو هيشييه وداوسون ميرسر في تنظيم نيو جيرسي وجاكوب ماركستروم 25 ينقذ. قطع الشياطين عجزهم إلى 2-1 بعد أن فقد أول مباراتين على الطريق.

وسجل سيث جارفيس وسيباستيان أهو من أجل الأعاصير ، وانتهى فريدريك أندرسن بـ 34 ينقذ.

Game 4 هي يوم الأحد في مركز Prudential ، و Game 5 هي ليلة الثلاثاء في رالي ، نورث كارولينا.

في OT الثاني ، أحضر NEMEC الصولجان إلى الجانب الأيمن ، وجعلت خطوة ديك في الدائرة اليمنى وأطلقها على أندرسن.

كان لدى كلا الفريقين فرص في الوقت الإضافي الأول ، وتوصلت الأهداف بحفظ كبيرة وحظر لقطات. كانت نيو جيرسي ، التي كانت لها دوران في هذه الفترة ، ميزة 8-2 على الطلقات.

دفع ميرسر تقدم الشياطين إلى 2-0 في 1:17 من الفترة الثالثة بعد أن قام أندرسن بإنقاذ لمحاولة قيادة جيسبر برات. مع خروج حارس المرمى عن المنصب ، ذهب Mercer خلف الشبكة للحصول على عفريت وجلبه أمام الجانب الأيسر ولكنه قام بتثبيته في محاولته لتثبيته. ومع ذلك ، فإن Andersen Dove للعودة إلى المسرحية وطرق الصولجان عبر الخط بعصاه.

حصل Jarvis على الأعاصير على لوحة النتائج بهدف لعب السلطة من الدائرة اليمنى في الساعة 6:11.

تعادل Aho مع هدف آخر لعب القوة مع 7:40 اليسار. خرج Markstrom إلى يساره ليحقق تسديدًا من قبل أندريه سفيتشنيكوف ، الذي استعاد الصولجان وانتقل إلى Aho في الدائرة اليمنى وأطلقه بعد Siegenthaler و Hischier أمام الشبكة.

كان لدى Markstrom قفازًا لطيفًا إنقاذًا على تسديدة من قبل Jesperi Kotkaniemi مع بقاء 25 ثانية في التنظيم للحفاظ عليه.

استعاد الشياطين الدفاع جوناس سيجنتالير للمرة الأولى منذ 4 فبراير ، لكنهم كانوا بدون لوك هيوز وبريندين ديلون للمباراة الثانية على التوالي. ثم فقدت نيو جيرسي مدافعًا آخر ، عندما لم يعود جوناثان كوفاسيفيتش بعد الاستراحة الأولى.

حصل الشياطين على الطلقات الخمسة الأولى على هدف اللعبة ولم يحصل الأعاصير على تسديدته الأولى حتى الساعة 9:06 عندما تحولت Markstrom إلى محاولة من قبل Logan Stankoven Seconds قبل انتهاء لعب السلطة.

وجد تيمو ماير هوسييه وهو يتجول في الشبكة ، ويبدو أن Hischier فقد ​​سيطرته على عفريت وهو يحاول نقله إلى الأمامي ، لكن الصولجان انزلق عبر خط المرمى على الجانب الأيسر لوضع الشياطين 1-0 مع اليسار 3:49 في الأول. كان هدف نيو جيرسي الثالث من المسلسل والثاني من قبل Hischier.

يضاف الشياطين تقريبًا إلى تقدمهم في وقت متأخر من الفترة الثانية خلال تدافع أمام أندرسن ، لكن حارس المرمى كان على بطنه وحفظ محاولة ماير من الجانب الأيسر مع 6:04 المتبقية.