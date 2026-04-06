يرفع OG Anunoby العدواني سقف نيكس بشكل متزايد

جالين برونسون، في معظمه، كمية معروفة.

إحدى الطرق الجيدة لرؤية هجوم نيكس هي أن برونسون هو الأرضية، وطاقمه الداعم هو السقف. جزء كبير من ذلك هو OG Anunoby. عندما يكون عدوانيًا ومنخرطًا في الهجوم، فعادةً ما تكون هذه علامة جيدة على النجاح الشامل.

عندما يسجل أنونوبي 20 نقطة أو أكثر هذا العام، يكون نيكس 22-4. وفي الفوزين الأخيرين، على جريزليز وبولز، سجل 25 ثم 31 نقطة.

هذه هي نسخة أنونوبي التي سيحتاجها نيكس في التصفيات.

قال جوش هارت بعد التدريب يوم الأحد: “أعتقد أنه بدأ يفهم بشكل كامل المجالات التي يمكن أن يكون فيها عدوانيًا في الهجوم وفي تدفق اللعبة”. “هذا شيء واحد يتعلق بمايك (براون)، مايك لا يخبرنا أبدًا بعدم القيام بشيء ما. إنه يريدنا دائمًا أن نكون عدوانيين، ويريدنا أن نطلق النار. … إنه لا يضع حدودًا علينا حقًا، وأعتقد أن OG بدأ حقًا في فهم “أين يمكنني أن أكون عدوانيًا؟ أين يمكنني العثور على نقاطي لأسجل؟” إنه هداف فعال، بدنيًا ورياضيًا، لذلك بدأ يفهم ذلك.

يتمثل دور Anunoby الأساسي في هجوم براون في البقاء في الزوايا وانتظار رميات ثلاثية للقيادة والركلة. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يحد من مساهماته. وقد حدد براون التسلسل الهرمي بصوت عالٍ باعتباره برونسون أولاً، وكارل أنتوني تاونز ثانيًا، وكل شخص آخر بعد ذلك.

لكن وجود أربعة تهديدات قوية للتسجيل في برونسون وتاونز وأنونوبي وميكال بريدجز هو ما من المفترض أن يجعل هجوم نيكس ديناميكيًا. إن العثور على توازن بين قبول دوره كقائد للصيد وإطلاق النار والتطلع بنشاط إلى القيادة والوصول إلى الحافة هو أمر لا يزال أنونوبي ونيكس يعملان عليه في وقت متأخر من العام.

قال لاندري شاميت يوم الأحد: “عندما يكون OG عدوانيًا، فمن الصعب التعامل معه”. “جمال فريقنا هو أن لدينا العديد من الخيارات المختلفة. في بعض الأحيان تجدك الكرة فقط. هناك إيقاع معين للأشياء. في الوقت الحالي، OG هو المتلقي للكثير من ذلك. عندما يكون في هذا الموقف وعندما تجده، يكون عدوانيًا حقًا، وحاسمًا حقًا. من الصعب احتواؤه عندما يخفض رأسه ويقود السيارة.”

أكد جيانيس أنتيتوكونمبو، كجزء من تعليقاته الأكبر في إدارة باكس، لصحيفة ميلووكي جورنال سينتينل أن ميلووكي ونيكس أجروا محادثات قبل الموسم.

أفاد ستيفان بوندي من صحيفة The Post قبل الموسم أن الفريقين تحدثا عن صفقة أنتيتوكونمبو، لكن هذه المناقشات لم تذهب بعيدًا لأن نيكس يعتقد أن باكس يفتقر إلى الحافز لعقد صفقة.

ويملك نيكس تقريرا نظيفا عن الإصابة في مباراة الاثنين أمام هوكس في أتلانتا. تاونز، بعد أن غاب عن مباراة الجمعة بسبب اصطدام بالمرفق الأيمن، لم يتم إدراجه في القائمة.

لذا، ما لم يتغير شيء ما، فيجب أن يكون جاهزًا للرحيل.