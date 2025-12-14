يروج آر إف كيه جونيور لأكياس النيكوتين على أنها أكثر أمانًا من التدخين – لكن لها مخاطرها الخاصة

أكياس النيكوتين مصنوعة من عبوة قابلة للذوبان يضعها المستخدمون بين لثتهم وشفتهم. وعندما تذوب الورقة، تدخل محتويات مسحوق النيكوتين ببطء إلى نظام المستخدم. يتم تسويق هذه الأكياس، وهي أكبر شركة Zyn تجاريًا، على أنها خالية من التدخين وبدائل خالية من التبغ للاستمتاع بالنيكوتين. ومع ذلك، فإن هذا الاستهلاك “الأكثر أمانًا” للمادة ليس ضارًا تمامًا.

كما قال الدكتور كيدار كيرتان لجمعية السرطان الأمريكية في أكتوبر 2025، “على الرغم من أن الأكياس قد تعرضك لعدد أقل قليلاً من المواد المسرطنة مقارنة بالتدخين، إلا أنها ليست ضارة. باعتباري طبيب أورام في الرأس والرقبة، فإن أكبر شيء أقلق عليه هو صحة الفم. تضع الكيس بين لثتك وشفتك. وهذا يمكن أن يهيج بطانة غشاء الفم. القيام بذلك باستمرار أمر محفوف بالمخاطر في حالة وجود مواد مسرطنة.”

يقدم المنتج أيضًا سلسلة من الآثار الجانبية والأضرار في الصحة العامة للمستخدمين، بما في ذلك تسوس الأسنان والأوعية الدموية التالفة والغثيان والصداع ومشاكل الصحة العقلية. على الرغم من أن المادة لا تتضمن التبغ المسبب للسرطان والذي غالبًا ما يكون مصاحبًا للنيكوتين، إلا أن كيرتان يذكّر المستخدمين بأن “مجرد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منتج ما لا يعني أنه آمن. بل يعني فقط أنه يمكن تسويق هذه المنتجات بموجب إرشادات معينة. ويجب تجنب النيكوتين.”