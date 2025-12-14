يروج آر إف كيه جونيور لأكياس النيكوتين على أنها أكثر أمانًا من التدخين – لكن لها مخاطرها الخاصة

كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية ورئيس حركة “اجعل أمريكا صحية مرة أخرى” (MAHA)، ادعى أن أكياس النيكوتين أكثر أمانًا من التدخين. قال المحامي البيئي السابق لإحدى وسائل الإعلام البرازيلية في أغسطس 2025 (عبر صحيفة واشنطن تايمز): “أعتقد أن أكياس النيكوتين ربما تكون الطريقة الأكثر أمانًا لاستهلاك النيكوتين”. كانت حجته لاستخدام أكياس النيكوتين بسيطة: “النيكوتين في حد ذاته لا يسبب السرطان. ولا يوجد دليل على أنه مسبب للسرطان” (عبر سياسة فلوريدا). ومع ذلك، فإن تصريح كينيدي يسيء تفسير وجهة نظر المجال الطبي، وهي أن الأبحاث المتعلقة بتسبب النيكوتين في السرطان غير حاسمة، وليست سلبية. في الواقع، هناك العديد من الدراسات التي تدعم فكرة ارتباط النيكوتين بالسرطان.
وبينما تستبعد الدراسات التي أجراها المتخصصون الطبيون صحة تصريحات آر إف كيه جونيور، فإن المخاطر التي يشكلها النيكوتين – وخاصة أكياس النيكوتين – على الأفراد عادت إلى الظهور. النيكوتين يسبب الإدمان بدرجة كبيرة. ونظرًا لطبيعته الإدمانية، يمكن أن يسبب النيكوتين أعراض الانسحاب عندما يظل المستخدمون لفترة طويلة بدونه، مثل الدوخة والصداع ومشاعر الاكتئاب والقيء. ولكن، بفضل الطفرة المفاجئة في شعبية أكياس النيكوتين في عام 2024 والتعبئة الشبيهة بالحلوى، أصبحت المادة المسببة للإدمان تطير من على الرفوف، مع استبعاد العديد من آثارها الجانبية الخطيرة من المحادثة.
المخاطر التي تجلبها أكياس النيكوتين معها
أكياس النيكوتين مصنوعة من عبوة قابلة للذوبان يضعها المستخدمون بين لثتهم وشفتهم. وعندما تذوب الورقة، تدخل محتويات مسحوق النيكوتين ببطء إلى نظام المستخدم. يتم تسويق هذه الأكياس، وهي أكبر شركة Zyn تجاريًا، على أنها خالية من التدخين وبدائل خالية من التبغ للاستمتاع بالنيكوتين. ومع ذلك، فإن هذا الاستهلاك “الأكثر أمانًا” للمادة ليس ضارًا تمامًا.
كما قال الدكتور كيدار كيرتان لجمعية السرطان الأمريكية في أكتوبر 2025، “على الرغم من أن الأكياس قد تعرضك لعدد أقل قليلاً من المواد المسرطنة مقارنة بالتدخين، إلا أنها ليست ضارة. باعتباري طبيب أورام في الرأس والرقبة، فإن أكبر شيء أقلق عليه هو صحة الفم. تضع الكيس بين لثتك وشفتك. وهذا يمكن أن يهيج بطانة غشاء الفم. القيام بذلك باستمرار أمر محفوف بالمخاطر في حالة وجود مواد مسرطنة.”
يقدم المنتج أيضًا سلسلة من الآثار الجانبية والأضرار في الصحة العامة للمستخدمين، بما في ذلك تسوس الأسنان والأوعية الدموية التالفة والغثيان والصداع ومشاكل الصحة العقلية. على الرغم من أن المادة لا تتضمن التبغ المسبب للسرطان والذي غالبًا ما يكون مصاحبًا للنيكوتين، إلا أن كيرتان يذكّر المستخدمين بأن “مجرد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منتج ما لا يعني أنه آمن. بل يعني فقط أنه يمكن تسويق هذه المنتجات بموجب إرشادات معينة. ويجب تجنب النيكوتين.”
توصيات RFK Jr. الإضافية للنيكوتين الضارة
تقدم إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وجهة نظر مختلفة تمامًا عن منتجات كينيدي. وتقول الوكالة ذلك بوضوح: “لا توجد منتجات تبغ آمنة، بما في ذلك أكياس النيكوتين”. لكن كينيدي لم يقتصر توصياته على أكياس النيكوتين فقط. قال كينيدي: “تأتي السجائر الإلكترونية في المرتبة الثانية”. “لكن الشيء الذي نريد حقًا الابتعاد عنه هو السجائر” (عبر واشنطن تايمز).
ومع ذلك، فإن التدخين الإلكتروني، مثل التدخين، يعد أيضًا ضارًا بشكل لا يصدق بصحة الفم. تم ربط التدخين الإلكتروني بحدوث ندبات في الرئة ومشاكل في القلب والدماغ. على الرغم من أنه يوصف بأنه حل أكثر أمانًا للتدخين بسبب عدم وجود التبغ في الـ vape، فإن المواد الموجودة داخل خرطوشة الـ vape تحتوي أيضًا على مواد مسرطنة، وفقًا لـ Cleveland Clinic. ناهيك عن أن السجائر الإلكترونية أظهرت أنها تؤدي إلى تدخين السجائر.
وحذر الدكتور بلال بانغاش المستخدمين في محادثة مع الجمعية الطبية الأمريكية: “إن نفس الأدلة تشير أيضًا إلى مضاعفات طويلة المدى بما في ذلك أمراض الرئة، وبعض السجائر الإلكترونية قد تحتوي على كميات نيكوتين أعلى من السجائر العادية”. “لذلك، في بعض الأحيان يكون الأمر مثل تدخين علبة سجائر كاملة من حيث استهلاك النيكوتين.”