يروي سكان الجزيرة بروينس على الرغم من التغلب على الفوز الذي تمس الحاجة إليه

بوسطن – تم تقديم اختبار Rorschach الذي هو الهوكي في الجزيرة ليلة الخميس نفس النوع من الصور التي كان يقدمها قبل الموعد النهائي للتجارة.

كان كل مراقب موضوعي تقريبًا ينظر إلى هذا الفوز 2-1 على Bruins ، حيث كان سكان الجزيرة قد تفوقوا بشكل سيء وتغلبوا على الكثير من المساء-مع أن ينقذ إيليا سوروكين 37 بقية الفريق-حيث كان هناك المزيد من الأدلة التي يجب أن تبيعها الجزر.

لن يكون لأي من هذه الآراء أي تأثير على تفكير الحكم الوحيد لما يجب القيام به بعد أسبوع من الآن ، المدير العام لو لامورييلو.

بالنسبة له ، فإن الفوز على فريق آخر يتنافس ظاهريًا على مكان للتصفيات لوقف انزلاق من أربع مباريات قد يعني فقط أن المطاردة قد عادت ، على الرغم من صورة الترتيب التي تقدم أدلة قليلة على أن يكون هذا الأمر صحيحًا.

في أي حال ، هذا بالتأكيد كيف ستفكر غرفة ارتداء ملابس الجزيرة.

إذا كانت واجهة سباق التصفيات لا تزال قيد التشغيل ، فستكون سوروكين أن يشكر سكان الجزيرة.

بعد ليلتين من سحب خسارة 5-1 أمام رينجرز في ما بدا وكأنه أزمة من الثقة ، كان حارس المرمى بارد وغير معقول على الطريق.

مع تقدم الفريق أمامه ببداية كارثية للعبة-سجلت الجزر تسديدتها الثانية على شباك أكثر من 15 دقيقة في البداية-لم يكن سوروكين غير قابل للاستخدام ، حيث تحول جانباً إلى إطلاق النار بعد إطلاق النار والاندفاع الفردي بعد الاندفاع.

على عكس يوم الثلاثاء ، عندما كان وضعه قضية مستمرة ، تعرض سوروكين للضرب مرارًا وتكرارًا مع حركة المرور أمام شبكته ، كان عدوانيًا في تجعده ودافع سكان الجزيرة – أيا كانت عيوبهم – استغرق آلامًا للخروج من خط البصر.

على الرغم من ذلك ، لم يكن تفوق سوروكين أكثر وضوحًا مما كان عليه في الدقائق العشر الأخيرة من الفترة الثالثة بعد أن خفض ديفيد باسترناك الصدارة إلى 2-1 مع هدف زاوية حادة قبالة عصا توني ديانجيلو.

كانت لعبة Play Clow جميعها Bruins من هناك في لعبة كانت لعبة كانت هادئة إلى حد كبير ، وحصلت بوسطن على بعض الأهداف القوية من تلقاء نفسها ، حيث قام جيريمي Swayman بتنفيذ هدسون Fasching على استراحة ثنائية على واحد.

على الرغم من التدافع المتكررة في تجعد سكان الجزيرة ودقيقة محمومة في خمسة على خمسة على السادسة ، علق الزوار على الصدارة واللعبة.

في وقت سابق ، اتخذت Isles أكثر التقارير غير المرغوب فيها من 1-0 عندما خرج ألكساندر رومانوف من صندوق الجزاء بعد الثانية من ثلاثة عمليات قتل ناجحة لسكان الجزيرة وتواصل في تغذية جان غابرييل باجو قبالة الاندفاع.

فقط 4:21 في الثانية ، ضاعفها كايل بالميري ، حشو انتعاش بروك نيلسون على الرغم من استمرار بوسطن في السيطرة على اللعب.

نسميها لعبة مكياج من آلهة الهوكي بعد أن تعرض لسكان الجزيرة يوم الثلاثاء للخسارة على الرغم من السيطرة على عدد الطلقات ضد رينجرز.

إنه التأثير المحتمل على الموعد النهائي للتجارة في 3 مساءً في 7 مارس ، حيث يبدو أن الدوري بأكمله ينتظر لمعرفة ما إذا كان Lamoriello سوف يتخلى عن الإجماع والبيع ، وهذا يهم هنا أكثر بكثير من الترتيب.

بصرف النظر عن سوروكين والنتيجة النهائية ، لم يكن هناك متسع كبير للتشجيع.

كان يهيمن على سكان الجزيرة على فترات طويلة ، واجهوا لكسر الصولجان ضد فصيلة عدوانية وتغلبت على الجدران.

أن الأمر استغرقهم من الفترة الأولى بأكملها لتبدو منظمة ، بعد يومين فقط من خسارة 5-1 وبعد يوم واحد من توقف المدرب الرئيسي عن التدريب على مضغهم ، لا يعكس جيدًا أيضًا.

لكن القاعدة على مدار السنوات الأربع الماضية مع هذا الفريق – الذي سيتعين كسره إذا انتهى سكان الجزيرة بالبيع – هو أنه مهما كانت هناك أدلة ضئيلة للتشغيل ، فإن سكان الجزيرة سوف يأخذون بسعادة.

ومع ذلك ، فقد يكون الأمر غير مقنع ، فكلما زاد عدد النقاط التي يمكن أن يحصل عليها سكان الجزيرة ، كانت الفرصة الأعلى لأنها موعد نهائي آخر للوقوف.