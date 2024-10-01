يرى العمالقة أسبابًا تجعلهم يعتقدون أن الجريمة جاهزة للاختراق

لقد كان داريوس سلايتون موجودًا لفترة كافية ليعرف كيف يبدو وكيف يشعر عندما يكون ضعيفًا.

قال يوم الاثنين: “بالضبط”. “نعم، لدي بالتأكيد. لذا فأنا أعرف الفرق.”

سلايتون ودانيال جونز ودكستر لورانس هم لاعبو العمالقة الأطول بقاءً، وجميعهم وصلوا إلى مسودة NFL لعام 2019.

شهد سلايتون بعض الأشياء الجيدة (فريق التصفيات 2022) وأكثر سوءًا خلال فترة وجوده مع العمالقة. لقد كان في أغلب الأحيان هو القائد الذي يلتقط التمريرات للمخالفات التي احتلت مرتبة بالقرب من قاع الدوري.

عاد هو ورفاقه مرة أخرى إلى خط الدفاع، بمتوسط ​​15 نقطة فقط في المباراة، وهو المركز 30 في الدوري، متعادلًا مع فريق جاكوار الذي لم يحقق أي فوز.

هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لسلايتون، لكنه يرى دلائل على أن الهجوم يحمل أملًا أكبر هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية، عندما كانت الأرقام قاتمة وكانت المشاعر أكثر كآبة.

قال سلايتون عن لقب BCS: “لا أعرف ما إذا كنت تتذكر العودة إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث لعب ألاباما وLSU مباراة البطولة الوطنية وكانت بمثابة أسوأ مباراة هجومية على الإطلاق لأنه لم يتجاوز أي من الفريقين الخمسين”. مباراة في يناير 2012 فاز بها ألاباما 21-0. “هذا ليس نحن. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك: “نحن في الجحيم”. لا يمكننا تحقيق أي شيء. لا يمكننا تحريك الكرة.

“لقد حصلنا على مركز التهديف عدة مرات ضد دالاس. أعتقد أننا سجلنا في كل تسديدة في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني، حصلنا على مركز التهديف في مرات أخرى. لولا ركلة الجزاء هنا أو هناك، أو التنفيذ الأفضل من قبلنا هنا أو هناك، لكنا في مركز التهديف أكثر. هذا يخبرك أننا وصلنا إلى مركز التسجيل والآن عليك فقط الانتهاء من هناك. الجزء المشجع من ذلك هو أننا وصلنا إلى هناك. إذا لم تصل إلى هناك، فلن تكون لديك فرصة في المقام الأول. أود أن أقول إن المضي قدمًا هو ما سنحاول أن نعلق عليه قبعتنا، “حسنًا، لقد قمنا بعمل جيد للوصول إلى هناك والآن علينا أن ننتهي عندما نصل إلى هناك”. “

نعم، العمالقة باقون في الملعب في حالة الهجوم. وقت استحواذهم على الكرة هو 31:07 في المباراة الواحدة وهو عاشر أفضل وقت في الدوري. كانت هناك 10 ثلاثيات (من أصل 41 استحواذًا) في المباريات الأربع الأولى، وهو أمر ليس رائعًا ولكنه أيضًا ليس بالسوء الذي كان عليه في هذه الأجزاء.

العمالقة يحركون الكرة أيضًا. لديهم 12 رحلة في المنطقة الحمراء، وتعادلوا في المركز 15 في الدوري.

إنهم بالتأكيد ليسوا رائعين، لكنهم أيضًا ليسوا فظيعين عندما يصلون إلى هناك، مع ستة هبوط. نسبة النجاح البالغة 50 بالمائة في المنطقة الحمراء مرتبطة بالمركز 17 في الدوري.

“إذا شاهدت مبارياتنا، فقد قمنا بتحريك الكرة في كل مباراة،” قال جيرمين إليمونور في التدخل الصحيح. “من الواضح أنه كان بإمكاننا تحريك الكرة بشكل أفضل قليلاً في مباراة الفايكنج، لكننا كنا لا نزال نحرك الكرة في تلك المباراة. إذا شاهدت الفايكنج الآن، ستجد أن الكثير من الفرق تعاني ضد هذا الدفاع. أشعر أننا لعبنا مباراة جيدة جدًا ضدهم، لكننا لم نكن نظيفين بما فيه الكفاية ولم ننفذ ما يكفي. ولكن بعد ذلك، شاهدت المباريات الثلاث الأخرى، لقد قمنا بتحريك الكرة لأعلى ولأسفل الملعب على جميع هذه الفرق الثلاثة وجميع هذه الفرق الثلاثة لديها دفاعات جيدة حقًا. لذلك، أعتقد أننا قريبون حقًا وأعتقد أننا سنرى ذلك هذا الأسبوع.

والآن لشيء مختلف تمامًا. هناك العديد من المقاييس الإحصائية التي تشير إلى أن العمالقة ليسوا قريبين جدًا من الاختراق.

ياردة لكل لعبة تبلغ 4.7 ​​تحتل المرتبة 27. ساحات الاندفاع الخاصة بهم لكل محاولة تبلغ 3.4 ماتت أخيرًا في المركز الثاني والثلاثين. ياردات المرور الخاصة بهم لكل محاولة تبلغ 5.8 متعادلة في المركز الخامس والعشرين. تعادل تحولاتهم الستة مع أربعة فرق أخرى في المركز السادس في الدوري.

أعطت نهاية الأسبوع الماضي للعمالقة فرصة للانتعاش بعد خسارتهم المحبطة 20-15 أمام كاوبويز، وهي فترة راحة قبل مباراة الأحد ضد سي هوكس في سياتل.

عند 1-3، العمالقة وحدهم في المركز الأخير في NFC East، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار هجومهم في خذلانهم.

قال سلايتون: “عندما تشاهد الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية على وجه التحديد، تبدأ في إدراك أنه في بعض الأحيان تعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لفريق أو لآخر”. “على سبيل المثال، كانت مشاريع القوانين قبل (ليلة الأحد) متداولة. أعتقد أنهم وضعوا ما يقرب من 40 أو وضعوا ما لا يقل عن 30 زائدًا في كل مباراة. وفي الليلة الماضية كانوا يلعبون مع فريق “رافينز”، ويبدو أنهم في الجحيم. اتحاد كرة القدم الأميركي هو من هذا القبيل.

“أنت تدرك أنه في بعض الأحيان يكون لديك تصور بسبب وسائل الإعلام والأحداث البارزة وأشياء مثل، أوه، “هناك قنابل فوق بغداد هناك”. إنه يظهر لك نوعًا ما أن هذا الدوري تنافسي حقًا. لن تذهب إلى هناك وتتغلب على الجميع فحسب.”

في هذه المرحلة، سيستقر العمالقة على إيجاد نقاط كافية للتغلب على أي شخص