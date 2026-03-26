يرى جرانت هيل أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تقدمها سانت جون لنوبات ديوك

لا يشتري Grant Hill فرق النقاط الكبير الذي يفضل Duke بمقدار 6.5.

يرى نجم Duke وNBA السابق نجاحًا كبيرًا ليلة الجمعة عندما يلعب St. John’s أول مباراة له في Sweet 16 منذ 27 عامًا في Capital One Arena.

“بحلول منتصف شهر يناير، رأيت أن هذا الفريق جيد حقًا. قال هيل، محلل كرة السلة في كلية سي بي إس والذي سيتولى إدارة المنطقة الشرقية إلى جانب إيان إيجل وبيل رافتيري: “لقد رأيت كيف أنهوا موسم بيج إيست العادي”. “تبدأ بالنظر إلى التصنيف – وأنا أعلم أن هناك صيغة. رباعي 1 وهذا وذاك والآخر – لكنني شعرت حتى قبل نهاية الأسبوع الماضي أنهم كانوا أفضل من بذورهم. إنهم أكثر من قادرين بنسبة مائة بالمائة.

“أنا لست جيدًا في التنبؤات. لقد رأيت ديوك يلعب، ورأيت سانت جون كثيرًا. (العاصفة الحمراء) قوية، إنهم رياضيون، ويلعبون جيدًا معًا، ويدافعون حقًا، وهم يجسدون نوعًا ما شخصية وروح مدربهم. ليسوا فقط قادرين على الفوز يوم الجمعة، بل إنهم قادرون على تمثيل المنطقة الشرقية في الفاينال فور. يجب أن تكون مباراة رائعة، وستكون مباراة صعبة.”