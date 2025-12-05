يرى مايك مكارثي “مستقبلًا مشرقًا للغاية” لجاكسون دارت

جاكسون دارت لديه معجب كبير بمايك مكارثي.

أشاد المدرب السابق لفريق Cowboys and Packers بلاعب الوسط الصاعد للعمالقة خلال ظهوره في برنامج “The Pat McAfee Show” يوم الخميس، قائلًا إن Dart لديه “مستقبل مشرق للغاية”.

“أنا أحب الطريقة التي يلعب بها، لأنه عندما أقوم بتقييم لاعبي الوسط، فإنك تنظر إلى القدرة داخل الجيب مقابل القدرة خارج الجيب. قال مكارثي: “ما يفعله بشكل طبيعي لا يمكنك تعليمه”. “قدرته على اللعب بقدميه، سواء كان ذلك من خلال التقدم في الفجوة A أو B والخروج من الأشياء الحركية. مجرد حقيقة أنهم يديرونه في العديد من جولات الوسط المصممة يخبرك بما يفكر فيه طاقم التدريب.

“هذه كلها فوائد، ولكن آخر شيء أشعر به دائمًا هو ما يتعلق بأشياء الجيب… التحدي الحقيقي الذي يواجه اللاعبين في الدوري الوطني لكرة القدم.”

بدأ دارت ثماني مباريات وظهر في 10 هذا الموسم، وأكمل 145 تمريرة لمسافة 1556 ياردة و11 هبوطًا.

يمتلك اللاعب الصاعد أيضًا 337 ياردة متسارعة وسبعة هبوط سريع.

قال مكارثي: “هذا الشاب لديه مستقبل مشرق للغاية”. “أعتقد أن كل مدرب وسط في الولايات المتحدة يرغب في تدريب هذا الرجل. فقط بسبب الطريقة التي يلعب بها، ولكن عليه أن يكون واعيًا بتوافره.”

لقد كان هذا موضوعًا رئيسيًا للمحادثة بعد أن غاب دارت عن مباراتين في نوفمبر بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

في أول مباراة له ليلة الاثنين، تلقى دارت ضربة قوية على طول الخط الجانبي مما جعله يطير، الأمر الذي لفت الانتباه مجددًا إلى أسلوبه البدني في اللعب.

ودافع دارت عن هذا الأمر هذا الأسبوع، قائلاً للصحفيين، جزئيًا، “إننا لا نلعب كرة القدم هنا”.

لكن مكارثي وصف دارت بأنها “مسؤولية” أن يكون أكثر حذرًا عندما يكون في الملعب.

قال مكارثي: “نحن نتحدث دائمًا عن أهم اثنتين من القدرات هما المساءلة والتوافر، والتوافر هو رقم واحد. يجب أن تكون متاحًا لفريقك”. “الإحصائيات الأكثر أهمية للاعبي الوسط الشباب… هي كم عدد المباريات المتتالية التي يمكنه لعبها؟ أنت تتحسن فقط في اللعب كل يوم أحد. عليك أن تلعب في التشكيلة واللعب. لذلك، أعتقد أنه من الواضح جزء من دوره، ومسؤوليته الوظيفية. وهذا شيء يجب أن يكون أكثر وعيًا به.”

وأشار المدرب السابق إلى أنه “أحب” الطريقة التي يلعب بها دارت، لكن مكارثي قال في الحالة التي أصيب فيها دارت من قبل لاعب خط وسط باتريوتس كريستيان إليس، أنه بحاجة إلى الخروج من الحدود.