يرى يانكيز “فرصة حقيقية” لراندال جريشوك في معركة القائمة

فورت مايرز، فلوريدا – يجب أن تبدأ مهمة راندال غريشوك لتكوين فريق يانكيز يوم السبت.

وصل اللاعب المخضرم، بعد موافقته على صفقة دوري ثانوية مع فريق يانكيز، إلى تامبا مساء الخميس وخضع لفحص بدني يوم الجمعة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيسمح لجريشوك ببدء التدريب مع النادي يوم السبت.

كان فريق يانكيز في حاجة إلى لاعب دفاع رابع يمكنه مساعدتهم ضد أصحاب اليد اليسرى، وهو ما فعله جريشوك بشكل جيد في معظم حياته المهنية، مما منحه فرصة للفوز بوظيفة مقاعد البدلاء.

إن الضارب الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا هو مهنة .268 ضاربًا ضد اليسار مع 0.819 OPS ، وبينما تراجعت هذه الأرقام في العام الماضي ، فإن فريق يانكيز يعتمد على سجله الحافل باعتباره ضاربًا فصيلة منتجة.

قال المدير الفني آرون بون يوم الجمعة في استاد هاموند: “لقد استقر نوعًا ما في هذا الدور هنا الآن في السنوات القليلة الماضية – في عامي 23 و24، وحتى الجزء الأول من عام 25، كان يقتل اليساريين”. “أعتقد أنه عانى قليلاً عندما تم تداوله مع كانساس سيتي في الموعد النهائي العام الماضي. لكننا نعتقد أن لديه فرصة ليكون عاملاً بالنسبة لنا. لذلك، سنرى. لا توجد ضمانات هناك. هناك منافسة على المركزين الأخيرين في القائمة.

“نحن بالتأكيد نريد أن نرى كيف يبدو راندال وما هو قادر عليه، لأنه في أفضل حالاته، أعتقد أن هناك فرصة حقيقية للقيام بدور هناك.”

إذا أظهر جريشوك ما يكفي لتكوين الفريق، فقد يسمح ذلك لفريق يانكيز بالبدء به في الميدان الأيسر ضد أصحاب اليسار الأقوياء، وهو السيناريو الذي سيتحول فيه كودي بيلينجر إلى وسط الميدان وترينت جريشام إلى مقاعد البدلاء.

قبل إضافة جريشوك، كانت أفضل خيارات فريق يانكيز ليكون بمثابة لاعب دفاع رابع هي جميعها الضاربون الذين يستخدمون اليد اليسرى – أو في حالة جاسون دومينغيز، الضارب الذي كان أكثر إنتاجية بكثير من الجانب الأيسر.