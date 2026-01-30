يريد الأخوة العقاريون في غرفة المعيشة القديمة في HGTV البقاء في الماضي

سواء كنا نتحدث عن قمصان قصيرة من عام 2000 أو أقمشة بطبعات حيوانات من الثمانينيات، فإن الاتجاهات القديمة مليئة بالمرح. ومع ذلك، فمن الأفضل في بعض الأحيان الاستماع إلى الخبراء عند تحديد الاتجاهات التي يجب أن نجربها والتي يجب أن نتركها وراءنا. وفقًا لـ Property Brothers، يجب علينا جميعًا أن نتوقف قبل تركيب الحفر الغارقة في منازلنا. كان اتجاه التصميم القديم الشهير هذا موجودًا في كل مكان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد جلبه العديد من محبي الطراز القديم إلى العصر الحديث، حيث حولوا منازلهم إلى آلة الزمن. ومع ذلك، قد يكون الانضمام فكرة سيئة. المشكلة الرئيسية؟ الحفر الغارقة تشكل مخاطر جسيمة.
في الموسم السابع، الحلقة 5 من برنامج “Property Brothers: Forever Home” على قناة HGTV، قال جوناثان سكوت إن هذا الاتجاه قد تقادم بسرعة لأنه بعد وقت قصير من جنون تركيب الحفرة الغارقة، “أدرك الناس أن الجميع يسقطون على وجوههم”. لذلك، في حين أنهم قد يبدون جيدين في فيلم Mad Men، إلا أنهم قد لا ينجحون في الحياة الحقيقية. وعلى الرغم من عودة حُفر المحادثة إلى الظهور من جديد، فقد يكون من الأفضل تجنب إضافة واحدة إلى منزلك لتوفير المال (يمكن أن يكون التثبيت مكلفًا للغاية) ولتجنب أي كسر في العظام.
كيفية إنشاء حفرة غارقة وهمية
لا تعد الحفر الغارقة فكرة رائعة لمحفظتك أو صحتك، ولكن ربما لا يزال قلبك عازمًا على جلب هذا المظهر القديم إلى منزلك. ولحسن الحظ، يمكنك خلق إحساس بالحفرة الغارقة دون أن تغرق فعليًا. تُعرف الحفر الغارقة أيضًا باسم حفر المحادثة، والتي تعكس تصميمها المريح وجهاً لوجه. ربما يكون التركيز على الحديث والمحادثات هو السبب وراء انبهارنا بها في العصر الحديث. فبدلاً من النظر إلى الشاشات الكبيرة، ننظر إلى بعضنا البعض. لذا، لإعادة إنشاء هذا في منزلك، من المهم وضع الأثاث تجاه بعضها البعض، وليس تجاه الشاشة. قد ترغب في التفكير في الأرائك والمقاعد المعيارية لتحديد المساحة في غرفة المعيشة الخاصة بك كمساحة للمحادثة.
تضفي الأنسجة والطبقات المريحة أيضًا إحساسًا بالحفرة الغارقة في المنزل دون الحاجة إلى القيام بأي أعمال معمارية. الوسائد الكبيرة والوسائد والسجاد المتناثرة على الأرض ستجعل مساحتك تشعر بالدفء والترحاب. فكر في نسيج ما ستحضره إلى مساحتك الخاصة وما يشعرك بالدفء والراحة. تعتبر سجادات Shag من الستينيات والسبعينيات مثالية للاسترخاء وخلق أجواء الحفرة الغارقة في منزلك. كن كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالسجاد، مما يسمح له بتغطية منطقة الحفرة الصناعية بالكامل، حيث سيساعد ذلك على ربطها معًا. الإضاءة مهمة أيضًا، مع أضواء أرضية منخفضة أو أضواء معلقة تحافظ على ثبات الغرفة.