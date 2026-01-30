يريد الأخوة العقاريون في غرفة المعيشة القديمة في HGTV البقاء في الماضي

سواء كنا نتحدث عن قمصان قصيرة من عام 2000 أو أقمشة بطبعات حيوانات من الثمانينيات، فإن الاتجاهات القديمة مليئة بالمرح. ومع ذلك، فمن الأفضل في بعض الأحيان الاستماع إلى الخبراء عند تحديد الاتجاهات التي يجب أن نجربها والتي يجب أن نتركها وراءنا. وفقًا لـ Property Brothers، يجب علينا جميعًا أن نتوقف قبل تركيب الحفر الغارقة في منازلنا. كان اتجاه التصميم القديم الشهير هذا موجودًا في كل مكان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد جلبه العديد من محبي الطراز القديم إلى العصر الحديث، حيث حولوا منازلهم إلى آلة الزمن. ومع ذلك، قد يكون الانضمام فكرة سيئة. المشكلة الرئيسية؟ الحفر الغارقة تشكل مخاطر جسيمة.

في الموسم السابع، الحلقة 5 من برنامج “Property Brothers: Forever Home” على قناة HGTV، قال جوناثان سكوت إن هذا الاتجاه قد تقادم بسرعة لأنه بعد وقت قصير من جنون تركيب الحفرة الغارقة، “أدرك الناس أن الجميع يسقطون على وجوههم”. لذلك، في حين أنهم قد يبدون جيدين في فيلم Mad Men، إلا أنهم قد لا ينجحون في الحياة الحقيقية. وعلى الرغم من عودة حُفر المحادثة إلى الظهور من جديد، فقد يكون من الأفضل تجنب إضافة واحدة إلى منزلك لتوفير المال (يمكن أن يكون التثبيت مكلفًا للغاية) ولتجنب أي كسر في العظام.