يريد ترافيس كيلس أن يبدأ براونز ساندرز شيديور

نجم Count Chiefs Travis Kelce في زاوية Sydeur Sanders.

خلال حلقة هذا الأسبوع من البودكاست “New Heights” ، ألقى Kelce دعمه وراء لاعب الوسط الصاعد لبدء Browns.

جعل خطيب تايلور سويفت قضية ساندرز لبدء كليفلاند عندما يبدأ موسمهم في نهاية الأسبوع المقبل ضد البنغال.

كان ساندرز أحد أكثر الناشئين الذين تحدثوا منذ مسودة هذا العام في أبريل.

بعد أن كان من المتوقع أن يكون في الأصل اختيارًا من الجولة الأولى ، انخفض ساندرز إلى الجولة الخامسة ، حيث أخذه البراون حتى بعد اختيار ديلون غابرييل-قورتربك آخر-جولتين في وقت سابق.

وقال كيلس في الحلقة: “امنح الناس ما يريدون ، من حيث مشجعي براونز”. “ابدأ شيدور. امنح الناس ما يريدون. يريد العالم رؤيته يخرج إلى هناك ، وليس فقط يلعب ، ولكن حققوا نجاحًا. في هذه المرحلة ، يتجذر الرجال له. هذا ليس شيئًا ضد ديلون. هذا ليس شيئًا ضد جو (Flacco). أنا فقط أقول أن الإثارة موجودة من أجل (ساندرز) للخروج هناك. إنه سيذهب إلى الشاشة.

سيبدأ ساندرز الموسم بصفته قورتربك الثالث خلف جو فلاكو ، الذي سيبدأ ، وغابرييل ، الذي أخذ براونز في الجولة الثالثة في أبريل.

قال كيلس إنه يتفهم أن بدء Flacco هو الخيار الأكثر منطقية ، لكن هذا لا يخفف من حماسه لرغبته في رؤية ساندرز يلعب.

أوضح مدرب براون كيفن ستيفانسكي القرار بشأن سبب بدء ساندرز الموسم الذي كان فيه في الرسم البياني.

“إنه تقييم شامل” ، أوضح ستيفانسكي للصحفيين. “كان كل ما فعله الرجال في الألعاب مهمًا. لقد رأينا أيضًا الكثير منهم هنا في الممارسة وكيف هم في حرفتهم. إنه بالتأكيد شخص نعتقد أنه يتحسن وأفضل.”

ألقى ساندرز 152 ياردة مرارة واثنين من الهبوط خلال ظهوره قبل الموسم أثناء الانتهاء من 17 من محاولاته الـ 29.