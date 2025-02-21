يريد تشارلز باركلي ضخ الفرامل على لقب فيكتور ويمبانياما “وجه الدوري”

مع عصر ليبرون جيمس وكيفن دورانت وستيفن كاري في الدوري الاميركي للمحترفين في مواسمه القليلة الأخيرة ، يجب أن يأخذ “وجه الدوري الاميركي للمحترفين” العرش – لكن تشارلز باركلي لا يعتقد أن توتنهام فيكتور ويمبانياما يجب أن يتلقى هذا الشرف حتى الآن.

“لقد رأيت بعض اللاعبين على شبكة أخرى في اليوم الآخر يتحدثون عن (ويمبانياما كونه)” وجه الدوري “. “كنت منزعجًا جدًا.”

“أنت لا تعطي أي شخص وجه الدوري … أنت تأخذها” قام تشاك وشاك بتشويش على وجه مناقشة الدوري 👀 pic.twitter.com/yd62mwlp0y – NBA على TNT (nbaontnt) 20 فبراير 2025

ينبع إحباط باركلي في المقام الأول من كون ويمبانياما بقوة في تلك المناقشات على الرغم من الافتقار إلى النجاح على مستوى الفريق.

قال: “أنت لا تعطي أي شخص وجه اللعبة”. “أنت تأخذها.”

“عندما جاء ماجيك جونسون ولاري بيرد ، فإنهم مثل ،” نحن عمدة الريش الجديدة في المدينة “. أخذ شاك (أونيل) ، وأخذها كوبي (براينت) ، وأخذها ليبرون (جيمس) ، وأخذها ستيف (كاري). “

لن تتاح ليمبانياما فرصة لبناء قضيته لبقية الموسم بعد تشخيص إصابته بتخثر الوريد العميق ، وهو شكل من أشكال جلطة الدم ، في كتفه الأيمن.

جاء آخر ظهور لـ Wembanyama في عطلة نهاية الأسبوع في All-Star ، حيث سجل 11 نقطة بعد أول اختيار له في كل النجوم.

يبلغ متوسط ​​الظاهرة التي تبلغ مساحتها 7 أقدام و 3 نقاط 24.3 نقطة و 11 كرة مرتدة و 3.8 كتل لكل لعبة هذا الموسم بعد فوزها الصاعد لهذا العام وحصل على المركز الثاني في لاعب دفاعي للتصويت العام الماضي.

لقد كان المرشح الواضح لجائزة الأخيرة هذا الموسم ولكنه غير مؤهل الآن.

من الواضح أن اللاعبين باركلي هم عظماء على الإطلاق ، ومن الآمن القول إن Wembanyama هو لاعب خاص قد يتجه في نفس الاتجاه.

لكن باركلي لا يعتقد أن عروض ويمبانياما في مواسم ونصف فقط يمكن أن تمنحه وجه لقب الدوري بسهولة.

وافق أونيل ، زميل باركلي في فريق TNT ، مع تلك المشاعر.

وقال أونيل: “سيحاولون وضع شخص ما على وجه الدوري … لكن (باركلي) يوضح نقطة رائعة”. “عليك أن تذهب تأخذها. بينما يقولون (Wembanyama) ، يفكر Ja Morant في شيء مختلف ، Luka (Doncic) تفكر في شيء مختلف ، والكثير من الشباب يقولون ، “حسنًا ، هل ستجعله وجه الدوري؟ ” ‘

سوف يمر وقت طويل قبل أن نرى ويمبانياما على الأرض ، لكن محادثات “وجه الدوري” ستستمر في غيابه.

عندما يعود Wembanyama ، سيقدم سيناريو حيث يمكن لنجم سبيرز أن يعود و “يأخذ” ما هو.