يريد فريق اتحاد كرة القدم الأميركي أن يحظر الدفع بعد فوز Eagles ‘Super Bowl 2025

الدفعة القاتلة تحت المجهر مرة أخرى.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم تروي فنسنت للصحفيين يوم الاثنين إن باكرز اقترحوا حظر التسلل المثير للجدل في فيلادلفيا.

يمكن القول إن الدفعة القاتلة هي المسرحية الأكثر إثارة للجدل في اتحاد كرة القدم الأميركي ، خاصة وأنها لعبت دورًا كبيرًا في نجاح النسور خلال عصر جالين هورتس.

كان هناك بعض الحديث عن تصويت محتمل على حظر المسرحية في الماضي الماضي ، لكن الدوري مرت في نهاية المطاف بتصويت.

ذكرت The Athletic سابقًا أن مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل قال إنه يريد حظر المسرحية لموسم 2024.

حسنًا ، لم تنتهي المسرحية في القائمة المحظورة ، وقد قام النسور بتشغيلها بنفس النجاح حتى بدون Jason Kelce تحت الوسط في طريقهم إلى Super Bowl 2025 Triumph.

استشهد مارك مورفي ، الرئيس التنفيذي لشركة باكرز مؤخرًا ، سخيف القادة يرتكبون مرارًا وتكرارًا عقوبات في لعبة لقب NFC قبل أن يهدد الحكام بأنهم سيمنحون النسور هبوطًا في حالة حدوث أي شخص آخر.

“أنا لست من محبي هذه المسرحية. لا توجد مهارة متضمنة ، وهي تقريبًا أولا تلقائيًا في مسرحيات الفناء أو أقل. وقال مورفي في سؤال وجواب شهري مع المشجعين في الأول من فبراير /

“حتى هدد الحكم بإعطاء النسور هبوطًا تلقائيًا إذا لم يتوقف القادة. أود أن أرى الدوري يحظر دفع أو مساعدة العداء (QB) في هذه المسرحية. اعتادت أن تكون هناك قاعدة تحظر هذا ، لكن لم يعد يتم تطبيقها لأنني أعتقد أنه كان من الصعب للغاية على المسؤولين رؤيته. المسرحية سيئة للعبة ، ويجب أن نعود إلى حظر دفع العداء. هذا من شأنه أن يعيد التسلل QB التقليدية. لقد نجح ذلك بشكل جيد مع Bart Starr و Packers في Ice Bowl. “

قام النسور بإلغاء الرازم 22-10 في جولة البطاقة البرية في أول أربع انتصارات في مرحلة ما بعد الموسم.

تركزت بعض انتقادات الدفعة القاتلة على ما إذا كان يعرض اللاعبين للخطر بسبب الطبيعة العنيفة للمسرحية ، لكن اتحاد كرة القدم الأميركي ليس لديه بيانات قابلة للتطبيق لاتخاذ قرار بشأن الإصابات وحدها.

ذكرت جودي باتيستا من NFL.com: “سؤال حول مسرحية الدفع القاتمة هو ما إذا كان يمكن تعديله للحفاظ على بعض مظاهر المسرحية سليمة”. “يتم تشغيل المسرحية بشكل غير متكرر لدرجة أنه لا يوجد ما يكفي من بيانات الإصابة للدوري للدفع من أجل حظر بناء على الإصابات وحدها.”

جادل آخرون ما إذا كانت لعبة كرة قدم حقيقية أم لا لأنها تحتوي على المزيد من عناصر الرجبي ولا تشمل المسرحيات المتسارعة المنتظمة لاعبين آخرين يدفعون إلى حاملة الكرة.

الحجة المضادة هي أن النسور هي الفريق الوحيد الذي يمكن أن يدير المسرحية على ما يبدو دون أي عوائق.

سواء كنت تعتقد أن الحكام أعطوا الفواتير مكانًا سيئًا أم لا في لعبة بطولة الاتحاد الآسيوي ، لم يستطع بوفالو تحويل ساحة واحدة مع جوش ألين في مسرحية غيرت اللعبة.

النسور ، مع دفعهم القشور ، تقريبا لا يواجهون أي مشاكل.