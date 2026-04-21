يريد قدامى المحاربين الأمريكيين أن تبقى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في ملعب جاكي روبنسون

من كرسيه المتحرك على الجانب الثالث من ملعب جاكي روبنسون بجامعة كاليفورنيا، نظر ديفين سيسوم إلى الحقل العشبي النقي والملعب الذي تصطف على جانبيه الأشجار والذي يقدم لمحة عن تلال بيل إير من مسافة بعيدة.

هذه هي جنة البيسبول بالنسبة للمحارب الفيتنامي المخضرم.

قال سيسوم لصحيفة كاليفورنيا بوست: “كل محارب قديم أتيحت له الفرصة للمجيء إلى هنا ومشاهدة مباراة، أعتقد أن هذا أحد أفضل الأشياء التي حدثت لنا. إنه علاجي”.

سيسوم هو من بين عدد كبير من المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي الذين يحضرون كل مباراة بيسبول على أرضهم في جامعة كاليفورنيا لأنهم يستمتعون بالهدوء ويشعرون باحتضان الفريق.

ولكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيتمكنون من الاستمرار في العودة بعد هذا الموسم.

وفي ديسمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة حكمًا يلزم وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية ببناء أكثر من 2500 وحدة سكنية في حرم غرب لوس أنجلوس الذي يقع فيه ملعب جاكي روبنسون.

وكان من المقرر تركيب بعض هذه المساكن في ساحة انتظار السيارات بالملعب.

بينما حصلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على إرجاء مؤقت لمواصلة اللعب داخل منزل البيسبول الخاص بها منذ فترة طويلة لموسم 2026، فإن الاستخدام المستقبلي للملعب لا يزال محل شك.

قال بيل ماكجوغي، أحد المحاربين القدامى في فيتنام: “الأمر الآن بين يدي المحامين. إذن، ماذا ستفعل؟”.

McGaughy هو من بين أولئك الذين يريدون بقاء Bruins في مكانهم. يقوم بنزهة قصيرة إلى الملعب من منزله في حرم فيرجينيا عدة مرات شهريًا خلال موسم البيسبول، قائلاً إنه يحب الشعور بأنه جزء من المجتمع.

قال ماكجوغي: “مجرد التواجد حول الناس هو كل ما في الأمر حقًا”. “الجميع هنا يقضون وقتًا ممتعًا.”

في كل مباراة، تعترف جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالمحاربين القدامى بعدة طرق. يطلب منهم مذيع الخطاب العام الوقوف والتعرف عليهم. يحصلون على دخول مجاني وهوت دوج مجاني. كما تتم دعوتهم أيضًا إلى حفل شواء أسبوعي، والمشاركة في مجموعة تشمل عادةً الأطباق الثلاثية والدجاج والفاصوليا المطبوخة وسلطة البطاطس.

وقال أحد قدامى المحاربين في الجيش يدعى ديفيد، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه الأخير، إن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس زودته أيضًا بالأطباء والممرضات الذين قدموا له الرعاية. ما هو أفضل علاج لاضطراب ما بعد الصدمة؟ قضاء بضع ساعات في مشاهدة لعبة البيسبول Bruins.

قال ديفيد: “عندما أدخل إلى هذا الملعب، أجد أنه مجرد لاعبي كرة وملعب، لذا فإن كل ما عدا ذلك موجود هناك.”

في الآونة الأخيرة، قام أحد المحاربين القدامى برمي الرمية الأولى الاحتفالية. يوم الأحد، بين جولات مباراة جامعة كاليفورنيا ذات التصنيف الأعلى ضد مينيسوتا، دخل لاعبو بروينز المدرجات لتحية المحاربين القدامى وشكرهم على خدمتهم.

قال مدرب جامعة كاليفورنيا جون سافاج: “نحن نحب المحاربين القدامى، ونحب فرجينيا، لذلك شعرت أنها كانت فكرة جيدة حقًا أن يذهب رجالنا في أيام الأحد ويحيون جميع المحاربين القدامى ويصافحونهم، إنها علاقة جيدة وقوية حقًا، لقد فعلوا الكثير من أجلنا وبالتأكيد من أجل بلدنا ولا داعي للقول، لكنها رابطة رائعة جدًا”.

الدعم ليس عالميًا بين المحاربين القدامى.

قال ماكجوغي إن أحد المحاربين القدامى يقف أحيانًا خارج الملعب ويصرخ بألفاظ بذيئة، وكانت هناك اضطرابات طفيفة أخرى.

وقال سيسوم: “بعض المحاربين القدامى هنا، لا يحبون ذلك ويضايقونهم ويسخرون من والديهم وكل هذه الأشياء”. “لكن هل تعلم؟ مهلا، هذا هو علاجي هنا. لقد أتيت إلى هنا لبضع ساعات، واستمتع باللعبة، وأقضي وقتًا ممتعًا”.

وأضاف ثيودور سميث، أحد قدامى المحاربين في الجيش الجالس على كرسي متحرك بجوار سيسوم: “إنهم يعتنون بنا. يعطوننا الطعام، يعتنون بنا، ويقدرون حضورنا الألعاب. نريدهم أن يبقوا هنا”.

وصف روبرت ماكراري، حارس الجيش السابق الذي أكمل سبع عمليات نشر بدءًا من غزو غرينادا في عام 1983، تجاربه في يوم اللعب في مراجعة من فئة الخمس نجوم على موقع Yelp.

كتب مكراري: “في كل مباراة، يكرموننا دائمًا، ويتأكدون من أننا نعلم أنهم ممتنون لخدمتنا لهذا البلد.. إن لطفهم واحترامهم لنا موضع تقدير حقًا”.

هذا النوع من الامتنان هو الذي جعل المحارب القديم في الجيش ويليام فلوريز يعود إلى ملعب جاكي روبنسون لمدة 20 عامًا تقريبًا.

وقال فلوريس: “في كل مرة أخرج فيها، أقول مرحباً للاعبين، وهم يردون التحية لي مباشرة”. “أشعر وكأن بيننا رابط. ولهذا السبب أكره أن أرى هذا الأمر يختفي. أنا لا أفهم كيف يمكنهم السماح لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالمغادرة؛ إنهم جزء من وزارة شؤون المحاربين القدامى، كما تعلمون؟”