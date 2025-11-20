يريد كريس ستاتلاندر أن يكون المحفز لسقوط مرسيدس مون في AEW Full Gear

لقد سئمت كريس ستاتلاندر من التشكيك في جدارتها.

أمضت بطلة العالم للسيدات في AEW السنوات الست الأخيرة في الشركة وهي تحاول إثبات أنها تستحق قمة القسم، قبل أن تفوز أخيرًا بأكبر جائزة لها.

قامت مواطنة لونغ آيلاند البالغة من العمر 30 عامًا بتثبيت توني ستورم “الخالدة” في مباراة رباعية في All Out في سبتمبر قبل أن تهزمها منفردة بعد شهر في WrestleDream.

قد تواجه الآن التحدي الأصعب لها حتى الآن عندما تواجه بطلة TBS Mercedes Mone في Full Gear في Prudential Center يوم السبت (8 مساءً، HBO Max/ Prime Video). لم يسبق لـ Statlander التغلب على Mone، التي تفوقت عليها مرتين العام الماضي، بما في ذلك Full Gear، في بطولة TBS. ستاتلاندر، التي لم توقع عقدًا مع شركة كبرى قبل AEW، سئمت من سماع أنها تحتاج إلى الاستمرار في إثبات انتمائها.

