يزعم أن العملاق السابق ليشون جونسون يدير عملية مكافحة الكلاب

يواجه الجناحين السابقون الذين يركضون ليشون جونسون تهمًا فيدرالية بعد أن زعمت السلطات أنه يدير عملية مكافحة الكلاب الضخمة التي أدت إلى ما تعتقد وزارة العدل الأمريكية أنه أكبر نوبة من الكلاب على الإطلاق في قضية اتحادية من هذا النوع.

وزارة العدل ، في الإعلان عن لائحة اتهام من 21 نقطة في بيان يوم الثلاثاء ، زعم أن جونسون كان لديه ما يقرب من 200 “كلاب من نوع الثور” التي تم استخدامها في “مشروع قتال الحيوانات” وأنه “يبيع ونقل وتسليم كلب للاستخدام في مشروع لمكافحة الحيوانات”.

تم الاستيلاء على الكلاب الـ 190 من قبل إنفاذ القانون الفيدرالي في أكتوبر 2024 بموجب قانون رعاية الحيوان ، مع المسؤولين في كل مستوى من دائرة وزارة العدل التي تنقذ الجريمة.

وقال آدم غوستافسون ، مساعد المدعي العام بالنيابة في قسم البيئة والموارد الطبيعية في وزارة العدل: “أدى هذا المقاضاة الاستراتيجية لجرائم تكرار مزعوم إلى الاستيلاء على 190 كلبًا متجهًا إلى نهاية قاسية. إنه يعطل مصدرًا رئيسيًا للكلاب المستخدمة في مشاريع مكافحة الكلاب الأخرى”.

وصف المدعي العام الأمريكي بام بوندي إساءة معاملة الحيوانات المزعومة بأنها “قاسية” و “فاسدة” وجريمة “تستحق العقوبة الشديدة”.

وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الكلاب وهو يقاتل “شكل ملتوي من الترفيه” في بيان خاص به.

تزعم وثائق المحكمة أن جونسون ، الذي لعب خمس سنوات في اتحاد كرة القدم الأميركي في التسعينيات ، كان يدير عمليتين على الأقل لمكافحة الكلاب في مدينتين في أوكلاهوما على بعد أكثر من 20 ميلًا بقليل من خلال عملية تسمى “Mal Kant Kennels”.

يزعم ممثلو الادعاء الفيدراليون أن جونسون ، 54 عامًا ، كان يولد بشكل انتقائي كلاب “بطل” و “بطل جراند بطل” ، والتي هي الأنياب التي فازت بمعارك متعددة ، لإنشاء ذرية يمكن أن تقاتل.

بالإضافة إلى ذلك ، اتهم جونسون ببيع حقوق مسمار وذرية الفوز بالكلاب القتالية لعمليات مكافحة الكلاب الأخرى.

وقال المحامي الأمريكي كريستوفر ج. ويلسون عن المنطقة الشرقية من أوكلاهوما في بيان “إن قتال الكلاب هو مشروع قاسي وقاسي متعطش للدماء ، وليس نشاطًا مشروعًا أو نشاطًا رياضيًا”. “أنا أشيد بالأعمال التحقيق التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم البيئة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة العدل في اكتشاف وتفكيك عمليات التكاثر التي تعمل فقط على نشر هذا السلوك المؤسف.”

هذا من شأنه أن يمثل المرة الثانية التي يواجه فيها جونسون تهمًا تتعلق بمكافحة الحيوانات ، بعد أن أقر بأنه مذنب في تهم الدولة في أوكلاهوما في عام 2004.

يواجه جونسون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 250،000 دولار لكل عدد متهم.

تمت صياغة جونسون من قبل باكرز في الجولة الثالثة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 1994 قبل قضاء الوقت مع الكرادلة (1995-1997) وموسم واحد مع العمالقة في عام 99.