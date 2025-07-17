يسأل Stitches بعض الأسئلة الملحة قبل النصف الثاني من MLB

لا شيء “شاكين” ولكن الأوراق على الأشجار.

لذلك دعونا ننظر إلى البصل الزجاجي لنرى ما يمكن أن نتوقعه في النصف الثاني من الموسم.

الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

هل سيكرر المتهربون؟ هل ستكون هناك سلسلة مترو الأنفاق؟ هل سيحضر القاضي آرون أونتومر كال رالي؟

هل سيصطدم موسيقى الجاز تشيشولم جونيور بمزيد من العزف (3) أكثر مما فعل في دربي؟

هل سيصنع Red Sox التصفيات؟ هل سيتاجرون أليكس بريجمان؟

هل ستحرك الأسماك ساندي الكانتارا؟ هل النمور حقيقية؟ أم أنها ستعرض خطوطهم وتتحول إلى tats puddy؟

هل يمكن للروش أن يصطاد وايت سوكس؟ هل سيعود يعقوب ميوروفسكي إلى الأرض؟

هل سيفوز جاستن فيرلاندر بمباراة واحدة؟

هل سينفصل بيل بيليتشيك وجوردون هدسون؟

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

هل سيؤدي الرئيس ترامب وإيلون موسك إلى تصحيح الأمور؟

هل سيحصل أندرو كومو على التلميح؟ هل ستحصل Stitches على بيع قميص DJ Lemahieu؟

هل ستتحول السيدة غرز مع هذا لمدة ثلاثة أشهر أخرى؟

سيتم الرد على هذه الأسئلة والمزيد عندما نعود يوم الجمعة.

استمتع بيوم عطلة!