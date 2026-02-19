يساعد “برايس هوبكنز” مدرسة “سانت جون” في درء محاولة “ماركيت” المفاجئة

ميلووكي – يوم السبت في بروفيدنس، استعاد سانت جونز ظهر بريس هوبكنز في عودته العاطفية إلى فريارتاون.

وبعد أربعة أيام رد الجميل.

مع معاناة جوني المصنف السابع عشر وزوبي إيجيوفور ليس هو نفسه، نجح هوبكنز في التأهل.

سجل المهاجم الكبير أعلى مستوى للفريق عند 23 نقطة واستحوذ على 10 متابعات، ليقود سانت جون إلى فوزه الثاني عشر على التوالي، 76-70 على ماركيت، في منتدى فيسيرف.

وسجل هوبكنز 10 نقاط في جولة تحولت 17-5 بعد أن تأخر سانت جون بستة نقاط. وقام الدفاع بتشغيلها بعد أن تفوق ماركيت على ريد ستورم بنتيجة 21-6 ليبدأ الشوط الثاني. وعلى مدار الساعة 8:01، تمكن النسور الذهبية من الحصول على خمس نقاط فقط.

لقد تفوق عليهم سانت جون بفارق 12 نقطة خلال الساعة 11:55 النهائية، على غرار فوز ريد ستورم يوم السبت على بروفيدنس.

في تلك الفترة، حول سانت جون عجزه بست نقاط إلى تقدم بست نقاط. مع الفوز ، انتقلوا إلى المركز الأول بمفردهم على قمة Big East ، بعد أن انزعج كريتون رقم 5 في ولاية كونيتيكت على أرضه.

نجح ماركيت في الوصول إلى مسافة دقيقتين متأخرين، لكن إيجيوفور سدد رميتين حرتين قبل 21.7 ثانية من نهاية المباراة، وقام هوبكنز بتأمين الكرة المرتدة الدفاعية على الطرف الآخر، وسدد رميتين أخريين في الشريط الخيري.

وسجل أوزيا سيلرز 12 نقطة من مقاعد البدلاء، وأضاف إيجيوفور 10 نقاط وست متابعات وثلاث كتل. وأضاف جوسون سانون تسعة أهداف وإيان جاكسون ثمانية.

وسجل نايجل جيمس جونيور 24 نقطة لماركيت وأضاف رويس بارهام 13 نقطة.

بنى سانت جون (21-5، 14-1) تقدمًا مبكرًا بتسع نقاط بشكل منهجي وكان الفارق هو نفسه في الشوط الأول. عند دخولهم المباراة بعد أن سددوا 27.3 بالمائة من مدى 3 نقاط في مبارياتهم الأربع الأخيرة، نجح فريق Johnnies في التقدم من عمق الشوط الأول، حيث سدد 6 مقابل 14.

لقد أطلقوا أيضًا 54.8 بالمائة من الملعب.

عدد كبير من التحولات، سبعة، أبقى ماركيت قريبًا إلى حد ما. وكان هوبكنز أفضل جوني، حيث سجل أعلى مستوى للفريق عند 11 نقطة وسبع متابعات. أدت مشكلة خطأ إلى تحديد مدة ميتشل ودارلينج مجتمعة بـ 17 دقيقة ولم يسجل أي من اللاعبين. وكان إيجيوفور هادئا، وسجل نقطة واحدة فقط.

أنتج احتياطيته روبن بري أربع نقاط واثنتين من الكرات المرتدة في عمل ممتد.

كان البدلاء أكبر ميزة لسانت جون، حيث بلغت النتيجة 21-9. وسجل ليفتيريس ليوتوبولوس سبع نقاط في أربع دقائق مما أعطى دفعة للهجوم.

عزز جيمس تقدم ماركيت 11-0 في بداية الشوط الثاني، حيث تقدم النسور الذهبية للمرة الأولى منذ البداية.

بعد خمس استحواذات فارغة في بداية الفترة، وصل سانت جون أخيرًا إلى اللوح بسلة إيجيوفور – وهو أول هدف ميداني له في المباراة. لكن في الحيازة التالية، قلبتها العاصفة الحمراء، وهي مشكلة حتى تلك اللحظة.

استمر ماركيت وجيمس في القدوم، وعندما سقط الطالب الجديد في رمية الكرة، تأخر سانت جون بستة مع بقاء الساعة 11:49. تم تفوق العاصفة الحمراء بنتيجة 21-6 في الشوط الثاني، ولم يكن أي شيء يسير على ما يرام.

دعا بيتينو إلى مهلة. استيقظ سانت جون محققًا النقاط التسع التالية في غضون 1:35. لم يتأخروا مرة أخرى أبدًا.