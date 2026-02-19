يساعد حدث Terry Donahue اللاعبين المحرومين في الوصول إلى الكلية

يواصل تيري دوناهو، مدرب كرة القدم الراحل بجامعة كاليفورنيا، مساعدة الآخرين في رياضته المحبوبة.

سيعود معرض Terry Donahue Memorial California Showcase السنوي الذي يربط لاعبي كرة القدم المحرومين بفرص الكلية إلى إيرفين يوم السبت. سيحصل أكثر من 400 لاعب في المدارس الثانوية – ما يقرب من 45٪ من المساعدات الحكومية – على فرصة مجانية للقاء القائمين على التوظيف من 50 كلية مدتها أربع سنوات و15 كلية صغيرة.

في العام الماضي، حصل واحد من كل ثلاثة من الحاضرين في هذا الحدث – والعديد منهم من طلاب الجامعات من الجيل الأول الذين لم تكن لديهم الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم – على مكان في قائمة الكلية.

منذ بدايته، استضاف المعرض أكثر من 1300 لاعب وأسفر عن حزم مساعدات مالية بقيمة 46 مليون دولار في أكثر من 160 كلية. من بين قصص النجاح النهاية الدفاعية سي جيه رافينيل، الذي حضر العرض في عام 2018 ولعب لفريق ولاية ميسوري الغربية قبل التوقيع مع فريق رافينز في اتحاد كرة القدم الأميركي.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكدإن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

قال بات دوناهو الأب، شقيق تيري والمؤسس المشارك للمعرض الذي دخل الآن عامه الثالث عشر: “هؤلاء هم الشباب الذين يحتاجون حقًا إلى هذه الفرصة”. “إنهم ليسوا رياضيين مدللين تم تأمين مستقبلهم بالفعل. مع بوابة الانتقالات والمشهد المتغير للعبة، أصبح هذا العرض أكثر أهمية من أي وقت مضى. رؤيتنا هي الحصول على شهادة جامعية لمدة أربع سنوات لهؤلاء الطلاب الرياضيين. كرة القدم هي الوسيلة.”

كان تيري دوناهو مدرب كرة القدم الفائز في تاريخ UCLA وPac-12، حيث حقق 151 انتصارًا مع فريق Bruins و98 في اللعب الجماعي خلال مسيرته التي استمرت 20 عامًا وظل معيارًا أزرق وذهبي. تحت قيادة دوناهو، فازت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبع مباريات متتالية بالكرة – بما في ذلك ثلاثة Rose Bowls وFiesta Bowl وCoton Bowl – من مواسم 1982-88.

تم إدراجه في قاعة مشاهير كلية كرة القدم في عام 2000، وأعلن دوناهو أنه كان يكافح من نوع لم يكشف عنه من السرطان في عام 2019 وتوفي بعد ذلك بعامين عن عمر يناهز 77 عامًا.

خطرت في بال الأخوة دوناهو فكرة العرض قبل 15 عامًا خلال مناقشة عشاء حول رد الجميل مع اثنين من المديرين التنفيذيين من المؤسسة الوطنية لكرة القدم. يعقد NFF أربع معارض سنوية من المتوقع أن تربط أكثر من 1200 طالب من طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية بمدربين من أكثر من 100 كلية وجامعة على جميع المستويات. ومن المتوقع تقديم أكثر من 250 منحة دراسية للمشاركين هذا العام.

التحق بالجامعة حوالي 4250 لاعب كرة قدم شاركوا في العروض منذ بدايتها في عام 2009.