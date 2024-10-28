يساعد دفاع نيك كلاكستون نتس على إبطاء تقدم جيانيس أنتيتوكونمبو

قد لا يعود نيك كلاكستون إلى التشكيلة الأساسية، أو حتى بأقصى سرعة بعد، لكنه كان جيدًا بما يكفي يوم الأحد للمساعدة في إبطاء جيانيس أنتيتوكونمبو ومنح فريق Nets فوزه الأول.

“قالها نيك بعد مباراة أورلاندو، يجب أن أكون أفضل. و(الأحد) لعب بالطريقة التي نريده أن يلعب بها، مثل أحد أفضل لاعبي الدفاع في الدوري الأميركي للمحترفين.. أو أفضلهم». “هذا ما سأتحداه للقيام به، هو أن يكون لديه معايير عالية، لأن لدينا توقعات عالية منك. “لقد جلب ذلك، وكذلك تلك القيادة التي نحتاجها، كونه مرساة الدفاع، والتواصل في جميع الأوقات، وأنا سعيد جدًا برؤية أداء نيك بهذا الشكل.”

خرج كلاكستون من مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي بعد إصابة في أوتار الركبة أبعدت الرجل الضخم عن الملاعب طوال الموسم التحضيري بأكمله.

لكنه حصل على دبل دبل (10 نقاط، 11 لوحًا، كتلتين في 22 دقيقة من وقت اللعب). وانضم إلى بن سيمونز لمنع أنتيتوكونمبو من تدمير خطة اللعب كما يفعل في كثير من الأحيان.

لقد سيطر أفضل لاعب سابق على النيتس تمامًا في الماضي، وهو ثاني أعلى معدل مسيرته ضد أي فريق قادم ضد بروكلين.

بلغ متوسط ​​أنتيتوكونمبو 29.7 نقطة ضد نتس الموسم الماضي، و34.0 ضدهم في العام السابق. لكنهم رفعوا رصيده إلى 22 نقطة يوم الأحد، بفارق ثماني نقاط فقط في الشوط الأول.

“إنها على عاتق جميع اللاعبين الخمسة ضد رجل مثل جيانيس. يقع على عاتق الجميع أن يكونوا على نفس الصفحة ليتم تحميل الجميع. قال كلاكستون: “الأمر لا يتعلق بي فقط أو ببن أو من يحرسه”. “لم أشعر وكأنني كنت هناك بمفردي. الجميع، الدفاع بأكمله، كانت لدينا خطة لعب رائعة من المدربين وقمنا بعمل رائع في التنفيذ.

بعد تسجيله 15:25 فقط على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية التي تم طرده منها ورؤية ذلك يرتفع إلى 20:26 يوم الجمعة في أورلاندو، تم رفع وقت لعب كلاكستون مرة أخرى.

لكنه لا يزال ليس 100 في المئة.

“ما زلت أجد (إيقاعي). قال كلاكستون: “ما زلت أجده”. “سيستغرق الأمر بعض الوقت. لكنني شعرت بتحسن اليوم لأنني كنت أساعد في محاولة تحقيق شيء إيجابي في كل حيازة. وأنا فعلت ذلك.

وسجل كام توماس 32 نقطة منها 25 في الشوط الثاني.

تعادل نقاطه الـ 99 خلال ثلاث مباريات مع كيفن دورانت في المركز الثاني خلال ثلاث مباريات لبدء موسم نتس. كيري إيرفينغ لديه الرقم القياسي مع 113 في 2019-20.

بويان بوجدانوفيتش (التعافي بالقدم اليسرى)، دايرون شارب (أوتار الركبة اليسرى) وتريندون واتفورد (أوتار الركبة اليسرى) كانوا جميعًا خارج الملعب.

وشهدت قيمة Nets قفزة إلى 4.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تحليل فوربس، مما نقلهم إلى المركز الثامن في الدوري الاميركي للمحترفين من أصل 30.

وقد ارتفع هذا التقييم بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي، وهو ما يعادل ثاني أكبر زيادة في الدوري مع باكس وجريزليز.

حقق فريق سلتكس أكبر قفزة بنسبة 28 بالمائة.

ولعل أبرزها، بعد خسارة الأموال لسنوات، قدرت فوربس أنهم حققوا 43 مليون دولار من الدخل التشغيلي في الفترة 2022-2023 على إيرادات إجمالية قدرها 381 مليون دولار.