يساعد رمز الدوري الاميركي للمحترفين شاكيل أونيل الشرطة في تجنيد جوردان ويلمور الذي فشل في الامتحان بفارق نقطة واحدة في الحلم ليصبح أطول شرطي في تكساس

لدى شاكيل أونيل مهمة طويلة في متناول اليد.

يتطلع رمز الدوري الاميركي للمحترفين الذي يبلغ طوله 7 أقدام وواحد إلى التحدي الكبير التالي – جوردان ويلمور، لاعب كرة سلة محترف سابق لديه حلم مدى الحياة في أن يصبح ضابط شرطة.

أفادت KHOU أن ويلمور، الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام و3 أقدام، أكمل أكاديمية الشرطة بمكان مخصص له بالفعل في قسم شرطة كيما.

لكن الشرطي الطموح البالغ من العمر 24 عامًا، والذي سيصبح أطول ضابط في ولاية تكساس، فشل في امتحان ضابط السلام بالولاية بنقطة واحدة، وسجل 69 بدلاً من 70 المطلوبة.

وقال ويلمور المتفائل: “في البداية كنت محبطًا، لكنني اعتقدت أنني ما زلت شابًا. إذا فشلت، ستعود للنهوض مرة أخرى. لا يمكن أن أكون سريعًا جدًا في الإقلاع عن التدخين”.

سمع أونيل عن انتكاسة ويلمور وتواصل مع رئيس شرطة كيما ريموند غاريفي، وعرض رعاية المجند طويل القامة بينما يستأنف عملية أن يصبح ضابط شرطة.

وقال أونيل: “أريده أن يركز حقاً على هذا الأمر لأنه أمر جدير بالثناء أن يريد طفل أن يصبح ضابطاً. أنا أحب رجال الشرطة. لقد جعلوني ما أنا عليه الآن”.

وقال غاريفي عن ويلمور: “خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 34 عامًا، رأيت آخرين يفشلون، ولكني أرى أيضًا آخرين يستسلمون. بمجرد أن ينتهوا، ينتهون. هذا ليس هو الحال هنا. إنه يريد أن يخدم”.

حصل بطل الدوري الاميركي للمحترفين أربع مرات والذي تحول إلى رجل أعمال استثنائي على العديد من الألقاب الفخرية من وكالات إنفاذ القانون وعمل كضابط احتياطي في أقسام متعددة، بما في ذلك شرطة ميناء لوس أنجلوس وشرطة ميامي بيتش، وفقًا لموقع Police1.

قال أونيل لـ KHOU: “لقد اكتشفت عنه من خلال الغيرة”. “اعتقدت أنني أطول وأجمل شرطي في العالم.”

استغرق الأمر من أونيل نفسه ما بين خمس إلى سبع سنوات للتخرج من أكاديمية لوس أنجلوس شريف.

وقال: “أردت فقط أن أعلمه أنه يحظى بدعمي الكامل. سأكون في خدمتك يا أخي، للتأكد من إنجاز الأمر”.

كان قسم شرطة كيما، الواقع خارج هيوستن مباشرةً، يستعد لوصول ويلمور، ليكتشف أن معداتهم غير معتمدة من قبل الرجال طويلي القامة.

وقال غاريفي للمحطة بعد أن ركب ويلمور في إحدى سيارات الشرطة: “الركبتان تلامسان لوحة القيادة”. “إنها ضيقة جدًا.”

ويبحث رئيس الشرطة أيضًا عن الزي الرسمي الذي يناسب المجند.

قال غاريفي: “إنه يريد أن يخدم”. “إنه يريد حقًا أن يحدث فرقًا. أنا فخور لأنه اختار الخط الأزرق الرفيع.”

كحافز إضافي، طلب أونيل سيارة مصنوعة خصيصًا ستكون جاهزة لويلمور عندما يجتاز الاختبار.

قال ويلمور: “أنا ممتن حقًا لمساعدتي وتواجدي هناك، ولكونه مرشدًا لمساعدتي خلال هذا الأمر”.

دفع مواطن ممفيس بولاية تينيسي، طموحاته في مجال إنفاذ القانون إلى الجانب لأنه قيل له إن بنيته التي يبلغ طولها 7 أقدام و 3 أقدام ستكسبه الملايين في الملعب، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.

لعب كرة السلة الجامعية في ولاية ميسوري، ولاية نورث وسترن وجامعة ولاية أوستن بيي قبل الشحن إلى الخارج لتجربة الكرة الاحترافية.

قال ويلمور في سبتمبر: “كان من الصعب بالنسبة لي أن أشارك أحلامي أو الأشياء التي أردت القيام بها أثناء نشأتي، لأنه كان يقول: “حسنًا، عليك فقط التركيز على كرة السلة لأنها يمكن أن تدر عليك الملايين”.

لكنه كان يركز دائمًا على مساعدة الآخرين وعاد إلى الولايات المتحدة لتحقيق أحلامه.

وقال: “لطالما أحببت مساعدة الآخرين”. “هذا هو ما أنا عليه. سأفعل أي شيء لمساعدة أي شخص أستطيع مساعدته. لا يوجد شيء آخر أريد فعله حقًا.”

ويلمور ملتزم جدًا بأن يصبح ضابط شرطة لدرجة أنه رفض بالفعل أي عروض من الدوري الاميركي للمحترفين.

قال: “لا، سأبقى هنا”.