يسافر إيرلينج هالاند إلى أمريكا بالكامل، ويستمع إلى إيلا لانجلي أثناء لعب الجولف على متن القارب

إيرلينج هالاند يتحول إلى أمريكي فخور.

وبينما سرق هالاند عناوين الأخبار لقيادته النرويج خلال رحلة غير محتملة في كأس العالم إلى الدور ربع النهائي، قال أيضًا إنه أحب وقته في الولايات المتحدة واحتضن الثقافة الأمريكية، سواء كان ذلك يرتدي قبعات رعاة البقر أو الذهاب إلى مباريات الهوكي.

وعلى الرغم من أنه لم يعد في أمريكا بعد الآن، فمن الواضح أن الوقت الذي قضاه في البلاد أثر عليه.

وشوهد هالاند بدون قميص وهو يضرب كرات الجولف من قارب إلى الماء في مقطع فيديو X واسع الانتشار، بينما ظهر أيضًا بالقرب من ملعب جولف أخضر وقمزة وسلة من كرات الجولف.

أثناء إطلاق كرات الجولف في المحيط، استمع هالاند إلى أغنية إيلا لانجلي “Choosin’ Texas”.

من يدري ما إذا كان هالاند سيعود إلى أمريكا أو متى سيعود، ولكن ما لا يمكن إنكاره هو مقدار المتعة التي تمتع بها أثناء وجوده في البلاد – خاصة خارج الملعب.

وقال هالاند للصحفيين قبل خسارة كأس النرويج أمام إنجلترا الأسبوع الماضي: “أنا أحب الأمريكيين”. “أعتقد أنهم نوعاً ما مرحون أيضاً. إنهم مضحكون، لذلك أحب طريقتهم.”

“كل شيء في كأس العالم حتى الآن هنا كان مذهلاً: من المباريات إلى الملاعب. كل شيء كان مذهلاً – ملعب التدريب الذي نتدرب فيه، كان ذلك مذهلاً. لذلك أنا سعيد للغاية، وهو أمر مثير للإعجاب.”

خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، نشر هالاند صورًا مضحكة باستخدام مرشحات سناب شات وقارن نفسه بشريك، الغول من سلسلة أفلام Dreamworks.

كما نشر صورًا وهو يرتدي قميصًا كتب عليه “يمكنكم تقبيل دالاس الخاص بي”.

بعد تسجيله هدفًا والفوز على ساحل العاج في دور الـ 32، ذهب هالاند إلى متجر Wild Bill’s Western Store في وسط مدينة دالاس لشراء أكبر عدد ممكن من معدات تكساس: أربع قبعات ستيتسون وزوج من أحذية رعاة البقر ذات جلد الثعبان.

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قال هالاند أثناء دخوله المتجر: “مرحبًا بكم جميعًا”. “دالاس مدينة مذهلة. سأعود إلى هنا. الناس إيجابيون للغاية – إنهم يستمتعون بالحياة فقط.”

لذلك ربما يكون هناك سبب لأنه كان يستمع إلى أغنية تحتوي على كلمة “تكساس”.

يمكنك أن تأخذ هالاند من أمريكا، لكن لا يمكنك أن تخرج أمريكا منه.