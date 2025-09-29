يستجيب ترامب إلى روري ماكلروي ، فريق أوروبا يسخر منه بشكل هزلي بعد فوزه في كأس رايدر

استجاب الرئيس ترامب لروري ماكلروي وزملاؤه الأوروبيين يسخرون منه بشكل هزلي بعد الحصول على فوز في كأس رايدر 45.

على الرغم من عودة الفريق الأمريكي يوم الأحد تقريبًا ، ظهرت أوروبا منتصرة في الفوز الأول على الأراضي الأمريكية منذ عام 2012.

احتفالًا بفوزهم ، نشر McIlroy وزملاؤه مقطع فيديو يسخر من الرئيس ، وهم يهتفون ، “هل تشاهد؟ هل تشاهد؟ هل تشاهد ، دونالد ترامب؟” بينما صمدوا الكأس.

ترامب – لاعب غولف متعطش – استجاب للمزاح الودي من خلال إعادة نشر الفيديو لهم الذين يغنون في الحقيقة الاجتماعية ليلة الأحد.

“نعم ، أنا أشاهد. مبروك!” كتب الرئيس في التعليق.

وصل ترامب إلى نادي فارمنجديل للجولف في وقت مبكر بعد الظهر يوم الجمعة مع حفيدته كاي ترامب.

ومع ذلك ، فإن وجوده لم يشرع حريقًا يحتاجه الأمريكيون للتغلب على أوروبا.

حصر الفريق الأمريكي الأوروبيين على فوز واحد فقط في 11 مباراة فردية يوم الأحد ، ولكن في النهاية لم يتمكن من التغلب على عجز من سبع نقاط تم بناؤه على مدار اليومين الأولين ، وخسر 15-13.

في أسفل هامش يوم الأحد والتحديق في أسوأ هزيمة على أرضه منذ 98 عامًا ، اقتحمت الولايات المتحدة 5 نقاط في أول سبع مباريات وربطت رقمًا قياسيًا فرديًا-فقط من أجل شين لوري الحاسم الذي يبلغ طوله 6 أقدام في 18 لإنهاء لحظات العودة بعد أن فاته راسل هينلي فرصته.

حصل لوري – لاعب الجولف رقم 24 في العالم – على كأس رايدر وقدم الضربة النهائية للجماهير الأمريكية ، الذين كان بعضهم يتجولون ويسخرون من الفريق الأوروبي.

أخذ McIlroy-رقم 2 في العالم-وطأة Heckles والسخرية خلال مباراة السبت الأربع.

بدأ التوتر بين McIlroy والمشجعين الأمريكيين – وهي علاقة مثيرة للجدل يعود إلى آخر كوبين من Ryder في البلاد أيضًا – في الفقاعة يوم الجمعة ، عندما انقلب على مجموعة من المعجبين الذين كانوا يسيرون في الحفرة الحادية عشرة.

<br />

ثم ، في السادس عشر خلال أربع أربع صباح يوم السبت ، تراجع من تسديدته وأخبر المشجعين “بإغلاق F -K”.

شوهد McIlroy أيضًا على البث يخبر أحد الحكم خلال مباراته بعد ظهر يوم السبت بأنه “لن يضع حتى يصمت”.

تمت إضافة أمان إضافي إلى مباراته – وكذلك الآخرين في فترة ما بعد الظهر – وظهرت رسائل إضافية حول سلوك المروحة على لوحات الفيديو حول الدورة.

بقيت هذه التدابير في مكانها خلال مباريات الفردي.

وقع الأيرلندي الشمالي في وقت لاحق سلوك المروحة في Bethpage Black باعتباره غير مقبول.

قال ماكلروي: “لا أعتقد أننا يجب أن نقبل ذلك في لعبة الجولف”.

“أعتقد أن الجولف يجب أن يكون على مستوى أعلى من ما شوهد هناك هذا الأسبوع. الجولف لديه القدرة على توحيد الناس. يعلمك الجولف دروس حياة جيدة للغاية. إنه يعلمك الآداب. إنه يعلمك كيفية اللعب بالقواعد. إنه يعلمك كيفية احترام الناس. أحيانًا لم نر هذا الأسبوع”.