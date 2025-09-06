يستجيب Arch Manning لكارثة ولاية أوهايو مع الشوط الأول القوي مقابل San Jose State

إنه ضد الكثير من المنافسة الأقل شأنا ، لكن مانينغ القوس يرتد مرة أخرى.

أكمل 11 من 18 تمريرة مقابل 180 ياردة ، وأربعة لمس أرض ، واعتراض واحد خلال النصف الأول من صراع تكساس ضد سان خوسيه بعد ظهر يوم السبت في استاد داريل كويال تكساس التذكاري.

ذهب أول تمريرة لمس أرضه لمدة 83 ياردة إلى باركر ليفينجستون.

ذهب Longhorns إلى الشوط الأول مع تقدم 28-7.

ويتبع ذلك عرضه الكارثي في ​​تكساس 14-7 ، خسارة افتتاح الموسم أمام ولاية أوهايو على الطريق الأسبوع الماضي.

بدا Manning إلى حد كبير مبالغًا فيه ، حيث أنهى 17 من 30 تمريرة فقط مقابل 170 ياردة مع هبوط واعتراض.

جاء الكثير من هذا الإنتاج في وقت متأخر من الربع الرابع ، مع تكساس يتخلف عن درجتين.

صدمت الخسارة تكساس من المرتبة رقم 1 إلى رقم 7.

هناك توقعات هائلة في مانينغ بالنظر إلى تاريخ عائلته.

وهو ابن شقيق إيلي وبيتون مانينغ وحفيد أرشي – وجميعهم كانوا لاعب الوسط الأسطوري في اتحاد كرة القدم الأميركي.

كان Manning الأصغر سنا أيضًا المجند المصنف رقم 1 في فئة 2023 ، مضيفًا فقط إلى الضغط الهائل على كتفيه.

قال مانينغ في الأسبوع الماضي عن أدائه الأسبوع الأول: “أحمل نفسي على مستوى عالٍ”. “يجب أن ألعب بشكل أفضل ، وحصلت على المزيد ، وحصلت على لاعبينا للعب من حولي ، وفي النهاية لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية.”

<br />

وقال المدرب ستيف ساركيسيان إن مانينغ أخذ درسًا بعيدًا عن تلك اللعبة.

وقال ساركيسيان: “كان هناك عدة مرات حيث كان لدينا بعض طرق العبور حيث لم أشعر أنه أحضر قدميه إلى حيث أراد أن يرمي الكرة ، والتي بدورها قاتلة أكثر من توصيل جانبي ، وهو ليس أسلوبه في الرمي”. “جزء من ذلك هو مجرد العثور على مستوى الراحة من الثقة مع أجهزة الاستقبال في الألعاب الحقيقية – ليس في الممارسة العملية ، ليس ضد فريق الكشافة ، ولكن في لعبة حقيقية – ضد دفاع جيد لأن النوافذ تصبح صغيرة ضد الدفاعات الجيدة من هذا القبيل.

“بالتأكيد الدرس المستفاد في هذه الأشياء.”