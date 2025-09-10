يستجيب FIFA لمطالب سعر تذكرة كأس العالم في زهران مامداني

استجاب FIFA لحملة زهران مامداني المأمولة بنيويورك من أجل الحصول على هيئة الحكم العالمية لكرة القدم لإسقاط خطتها للتسعير الديناميكي لكأس العالم العام المقبل ، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أطلق الاشتراكي الديمقراطي عريضة ليلة الثلاثاء أطلق عليها اسم “اللعبة فوق الجشع” وطالب FIFA بعدم استخدام نموذج التسعير ، وأسعار تذاكر CAP ووضعت جانباً 15 في المائة من التذاكر بمعدل مخفض للسكان المحليين.

في بيان تم تقديمه إلى The Post يوم الأربعاء ، دافع متحدث باسم FIFA عن الأسعار الديناميكية باعتبارها “ممارسة السوق النامية” وقال إنها ستضع تذاكر “فئات المعجبين المحددة” التي ستكون بسعر ثابت “.

وقال المتحدث: “يعكس نموذج التسعير المعتمد عمومًا ممارسة السوق الحالية والنامية في مستضوياتنا المشتركة للترفيه الكبرى والمناسبات الرياضية على أساس يومي ، بما في ذلك كرة القدم”. “نحن نركز على ضمان الوصول العادل إلى لعبتنا للمشجعين الحاليين ولكن أيضًا ، ونقدم تذاكر مرحلة جماعية تبدأ من 60 دولارًا ، وهي نقطة سعر تنافسية للغاية لحدث رياضي عالمي رئيسي في الولايات المتحدة”

في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الثلاثاء ، أعرب مامداني عن مخاوفه من أن التذاكر لمباريات كأس العالم-ولا سيما تلك التي تحدث في ملعب MetLife-سيتم إعادة بيعها بمعدل باهظ على منصة تذكرة السوق الثانوية الرسمية التي تديرها FIFA.

واتهم المرأس من عمدة FIFA باستخدام كأس العالم “فرصًا للربح ، بدلاً من الفرص لتمديد هذا الأمر إلى الأشخاص الذين يصنعون هذه اللعبة مميزة للغاية” خلال مؤتمر صحفي في سانت جيمس بارك في برونكس يوم الأربعاء.

قال عضو الدولة البالغ من العمر 33 عامًا الذي يمثل كوينز إن الالتماس قد جذب بالفعل آلاف التوقيعات بعد أن تم بثه على موقع حملته على موقع حملته ليلة الثلاثاء.

احتفل الأربعاء ببداية نافذة الاشتراك في التذكرة قبل البيع لكأس العالم 2026 ، والتي ستحصل على ثماني مباريات ، بما في ذلك النهائي ، في ملعب MetLife في الصيف المقبل.

أكدت FIFA في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستستخدم التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026 ، مع أرخص أسعار التذاكر لمرحلة المجموعة التي تبدأ من 60 دولارًا وتصل إلى 6730 دولارًا للحصول على تذكرة Priciest Final ، والتي تستضيفها ملعب MetLife.

من المتوقع أن يتم تشغيل الهيئة الحاكمة لكرة القدم بمبلغ 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر من كأس العالم 2026 ، حسبما ذكرت The Athletic.

أصر المتحدث باسم FIFA على أن منصة إعادة البيع الرسمية سمحت للجماهير “طريقة آمنة ومأمونة” لبيع وشراء التذاكر داخل حدود القانون الأمريكي.

كما وصفوها بأنها “ضرورية للحصول على نموذج لتذاكر يعكس مسؤولية توفير الوصول إلى المشجعين ، وفي الوقت نفسه ، يتم الاحتفاظ في نفس الوقت بأكبر قدر ممكن لإعادة التوزيع في اللعبة على مستوى العالم.”

“من المهم أن نلاحظ ، كمنظمة غير ربحية ، يتم إعادة استثمار الإيرادات FIFA من كأس العالم لتغذي نمو اللعبة (الرجال ، النساء ، الشباب) في جميع الجمعيات الأعضاء في FIFA على مستوى العالم” ، تابع المتحدث. “في الواقع ، تتوقع FIFA إعادة استثمار أكثر من 90 في المائة من استثماراتها المدرجة في الميزانية للدورة 2023-2026 في اللعبة لتعزيز تطوير كرة القدم العالمي بشكل كبير.

“بدون الدعم المالي لـ FIFA ، لا يمكن أن تعمل أكثر من 50 في المائة من جمعيات أعضاء FIFA.”