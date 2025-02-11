يستجيب Samaje Perine إلى Patrick Mahomes Super Bowl 2025 Snub

قام Samaje Perine بتوزيع على Snub المزعوم من Patrick Mahomes من الزعماء الذين ركضوا على الهامش خلال خسارتهم القبيحة في Super Bowl 2025.

أظهر الفيديو Mahomes يرفع العديد من زملائه في الفريق على مقاعد البدلاء قبل تخطي العجان وهو يقف للذهاب إلى Travis Kelce للحصول على عناق.

أدى ذلك إلى أن العديد من المعجبين يتساءلون عما إذا كان Mahomes يعاني من نوع من القضايا مع Perine ، الذين شاركوا ما حدث من وجهة نظره.

قام باتريك ماهومز بتشغيل جميع لاعبي المهارة في نهاية اللعبة 🤝 #SBLIX pic.twitter.com/zvfztepwel – SportsCenter (sportscenter) 10 فبراير 2025

كتب Perine في تعليق على منشور Instagram الخاص بـ BrickScenter من مقطع الفيديو: “لول ، لقد وقفت بالفعل لإلغاء سلسلة سروالي ، ولم يلوم أحد أي شخص”. “هذا ليس عميقا.”

أشعل الفيديو سيلًا من ردود الفعل عبر الإنترنت ، حيث وصف بعضها هذه اللحظة بأنها “غريبة” ، بينما كان آخرون أكثر قسوة ، واصفا Mahomes بأنه “خاسر”.

لقد حدث ذلك بالقرب من نهاية الخسارة 40-22 التي كان فيها ماهومس 21 مقابل 32 مع 257 ياردة وثلاثة لمس أرض واعتراضان. كما تم إقالته ست مرات.

لم يأت أول تمريرة له حتى يتبقى 34 ثانية في الربع الثالث أثناء وجوده ، 34-0.

أضاف Mahomes هبوطين في وقت القمامة مع أقل من ثلاث دقائق في اللعبة.

وقع عرين ، 29 عامًا ، عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 1.5 مليون دولار مع The Chiefs في أغسطس بعد أن قطعه Broncos ، الذي لعب معه الموسم الماضي. قضى 2020-22 مع البنغال.

في 17 مباراة في الموسم العادي للرؤساء ، تلقى Perine 20 حملًا مقابل 92 ياردة وهبوطًا أثناء التقاط 28 تمريرة مقابل 322 ياردة وآخر هبوط.

كان لديه واحد يحمل ثمانية ياردات في Super Bowl.