يستحق OG Anunoby مكانة جديدة بعد المباراة الفاصلة الملحمية التي حققها نيكس في اللعبة السادسة

رياضة
لقد كان هجمة OG. هجوم أنونوبي. أيًا كان الاسم الذي تريد تسميته، فقد أغرق فريق هوكس سريعًا وساعد فريق نيكس في الفوز بالمباراة السادسة في أتلانتا.

وبصراحة، يجب أن يغير الطريقة التي نفكر بها في المهاجم الموهوب.

خلف 26 نقطة في الشوط الأول من أو جي أنونوبي – و63-11 نيكس التي امتدت من الربع الأول إلى الثاني – سحق نيكس هوكس، 140-89، ليلة الخميس.

كان تقدم نيويورك بفارق 47 نقطة في نهاية الشوط الأول هو الأكبر في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين – وكان أنونوبي، الذي أنهى المباراة برصيد 29 نقطة بنسبة 79 بالمائة من التسديد – في قلب الفوز الذي شهد تقدم نيكس بما يصل إلى 60 نقطة.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية