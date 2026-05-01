يستحق OG Anunoby مكانة جديدة بعد المباراة الفاصلة الملحمية التي حققها نيكس في اللعبة السادسة

لقد كان هجمة OG. هجوم أنونوبي. أيًا كان الاسم الذي تريد تسميته، فقد أغرق فريق هوكس سريعًا وساعد فريق نيكس في الفوز بالمباراة السادسة في أتلانتا.

وبصراحة، يجب أن يغير الطريقة التي نفكر بها في المهاجم الموهوب.

خلف 26 نقطة في الشوط الأول من أو جي أنونوبي – و63-11 نيكس التي امتدت من الربع الأول إلى الثاني – سحق نيكس هوكس، 140-89، ليلة الخميس.

كان تقدم نيويورك بفارق 47 نقطة في نهاية الشوط الأول هو الأكبر في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين – وكان أنونوبي، الذي أنهى المباراة برصيد 29 نقطة بنسبة 79 بالمائة من التسديد – في قلب الفوز الذي شهد تقدم نيكس بما يصل إلى 60 نقطة.