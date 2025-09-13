يستحق Runke Home Home Home Home Home Home التاريخي لـ Aaron Judge انتباهك

يستحق Runke Home Home Home Home Home Home التاريخي لـ Aaron Judge انتباهك

بوسطن – كانت هناك فترة طويلة – في الواقع – عندما توقفت لعبة البيسبول … وربما أكثر من ذلك.

كان هذا قبل الطفرة والتفاخر في المنشطات فعل الكثير لتقليل الهالة حول الجري المنزلي.

كان هذا قبل أن يستمر لعبة البيسبول في الانحدار ، ليس فقط وراء كرة القدم ، ولكن خسر في ضباب مئات القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي والانحناء عن الإنجاز الأمريكي المقبول على نطاق واسع الذي كان فيه الجري المنزلي مركزيًا بالتأكيد.

لذلك كان هناك وقت قام فيه قاضي هارون بتمرير جو ديماجيو-خاصةً لأنه كان ديماجيو-في قائمة تشغيل المنزل في يانكيز على الإطلاق ، كان سيتسبب في وقف اللعب حتى في فينواي بارك للحظة من الاعتراف والبوق من الساحل إلى السحرة من الإنجاز.

