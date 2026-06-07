يستخدم أسقف لونغ آيلاند سباق نيكس لإقناع المشجعين الذين طالت معاناتهم بوجود إله

لقد جعل مشجعي نيكس يعتقدون أن بإمكانهم الذهاب إلى الجنة.

يستخدم أسقف لونغ آيلاند الذي اعتاد لعب الأطواق الجامعية، نيكس المحبوب وسلسلة انتصاراتهم الكتابية التي بلغت 13 مباراة بعد الموسم لتقريب سكان نيويورك من الله.

قال الأسقف جون باريز من أبرشية مركز روكفيل لصحيفة The Post بالقرب من مذبح كاتدرائية سانت أغنيس: “مثلما تم استدعائي بيتر وجيمس وجون من شباك الصيد، تم استدعائي من شباك كرة السلة”.

وقال: “نيويورك نيكس، 2026، نحن ممتنون للغاية لك، على الطريقة الرائعة التي حولت بها ماديسون سكوير جاردن مرة أخرى إلى مجرد مكان سحري، وجمعت الكثير من سكان نيويورك معًا”.

كان الحارس السابق لفريق JV التابع لجامعة برينستون في أواخر السبعينيات من القرن الماضي قد شكلت نظرته الروحية من خلال لعبه وفريق نيكس الحائز على اللقب مرتين في ذلك العصر – وخاصة “عدم الأنانية” من زميله مهاجم النمر بيل برادلي.

قال باريز عن مشاهدة أبطال الدوري الاميركي للمحترفين عامي 1970 و1973 عندما كان صبيًا: “لقد شكلوني بعدة طرق”.

هناك عدد قليل من الأشخاص أكثر مرحًا من باريز الذي قد ينتهي أخيرًا نصف قرن من المعاناة في الحديقة مع تقدم نيكس حاليًا 2-0 على توتنهام في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

يجسد باريز لقبهم الذي طال انتظاره من خلال تعليم 1000 كاثوليكي مؤكدين حديثًا وغيرهم في لونغ آيلاند “تكثيف” أدوارهم الأولية كأنوار المسيح “المتواضعة والرحيمة”.

وقال: “أستخدم مثال جالين برونسون الذي يتقدم برمياته الثلاث – إدارته للأرضية، والطريقة الرائعة التي يمرر بها، والطريقة الرائعة التي يقود بها إلى السلة، والطريقة الرائعة التي يقرأ بها الفريق الآخر”.

“أنا مفتون بجالين – فقط أشاهده، وعدم أنانيته، وكيف يفعل ما يفعله.”

ظل باريز المولود في وستشستر، والذي ارتدى الرقم 11، مثل برونسون، متجذرًا بعمق في ارتباط الكاثوليكية بالرياضة – خاصة على مستوى الشباب في LI – منذ أيام لعبه.

حتى أنه قام بتوزيع بطاقات كاهن تظهره وهو يقوم برمي الكرة في صالة Jadwin Gym التابعة لمدرسة Ivy League.

وقال الأسقف: “أعتقد أن الروح القدس أعدني إنسانياً من خلال تجربة كرة السلة”.

تُظهر البطاقات أيضًا رسالة غمر على الشيطان، “اذهبوا إلى القداسة والرسالة!” وهو مستوحى من شعار البابا يوحنا بولس الثاني، وهو متزلج رياضي موهوب.

كان باريز أيضًا من كبار المدافعين عن ربط ألعاب القوى بالإيمان – حتى أنه كتب “يجب أن تؤمن!” رسالة عن ميتس عام 1969 – وساعدت ذات مرة شابًا في الحصول على دور مع المدرب الأسطوري هوفسترا الذي تحول إلى فيلانوفا، جاي رايت.

إن سعادته مغرم بشكل خاص بـ “Nova Knicks” الممتازة التي قدمها رايت في بطل NCAA السابق Wildcats Brunson، وJosh Hart، وMikal Bridges، وهو الثلاثي الذي جسده باريز أيضًا.

قال باريز: “إن الطريقة التي يتمتعون بها بمثل هذا التناغم الرائع بين الفريق هي استعارة عظيمة لكيمياء الروح القدس في رسالة الكنيسة في كل قارة”.

وأضاف أنه ليس سرًا في الإيمان لماذا كتب البابا ليو الرابع عشر، وهو خريج عام 1977 من نفس المدرسة الكاثوليكية، رسالة حول الرياضة التي لها قيمة هائلة للروح الإنسانية قبل الألعاب الأولمبية الشتوية.

واعترف باريز بأن عائلة نيكس بدأت الآن في الحديث عن مكالمات العمل الأبرشية.

إنه يفكر في طرق جديدة لتقليد أبطال المؤتمر الشرقي لمايك براون بعد رؤية الطاقة التي خلقوها في نيويورك.

وقال: “إنها في أذهان الناس… كل الأشياء التي يقدمونها لنا حول القيادة الحقيقية – القيادة غير الأنانية من أجل الصالح العام”.

“بطريقة جميلة وغامضة، كان من المفترض أن يحدث هذا، وهو يعطي دفعة لمشجعي نيويورك ونيكس… لن أتفاجأ في نهاية هذا الأسبوع إذا رأينا (قمصانًا وقمصانًا في القداس)”.

لدى باريز رسالة واحدة للفريق قبل عودتهم إلى نيويورك للمشاركة في المباراة الثالثة مساء الاثنين.

“بارك الله فيكم جميعًا… اذهبوا نيكس.”