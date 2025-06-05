يستخدم البستانيون هذا الإفلات الشائعة للحفاظ على منتجاتهم من العفن

يمكن أن تكون البستنة واحدة من أكثر الأشياء مجزية في العالم. لاستثمار جهودك ، يمكنك مشاهدة الأشياء تنمو وتستمتع بالفواكه والخضروات المحلية الخاصة بك. في الوقت نفسه ، قد يكون من المحبط للغاية وضع كل هذا العمل لمجرد أن تتعفن الأشياء قبل أن تتاح لك الفرصة لحصدها. على الرغم من أن هناك الكثير من المشكلات التي يمكن أن تتسلل وتدمير منتجاتك ، إلا أن هناك شيء واحد يمكن أن يساهم في تعفن الفواكه والخضروات التي قد لا تراقبها – الأوساخ. وذلك لأن الفواكه والخضروات التي تتلامس مع التربة بعد الانتشار تصبح عرضة للغاية للتعفن الناعم البكتيري. للمساعدة في تجنب خطأ البستنة هذا ، يستخدم بعض البستانيين الأغطية البلاستيكية القديمة كحاجز بين المنتج والتربة.

التعفن الناعم البكتيري هو مرض يضر أجزاء مختلفة من النبات ، بما في ذلك الفاكهة. هناك العديد من أنواع البكتيريا التي تسبب تعفنًا ناعمًا في المنتجات ، ويمكن أن يحدث قبل أو بعد الحصاد. غالبًا ما تتطلب الميكروبات موقع دخول إلى الفاكهة ، بالإضافة إلى بعض الظروف البيئية (الحرارة والرطوبة) لتزدهر وتسبب التعفن. قد يكون الغطاء البلاستيكي تحت فاكهة مجرد حماية تحتاجها حديقتك هذا العام.