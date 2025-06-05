يستخدم البستانيون هذا الإفلات الشائعة للحفاظ على منتجاتهم من العفن

يمكن أن تكون البستنة واحدة من أكثر الأشياء مجزية في العالم. لاستثمار جهودك ، يمكنك مشاهدة الأشياء تنمو وتستمتع بالفواكه والخضروات المحلية الخاصة بك. في الوقت نفسه ، قد يكون من المحبط للغاية وضع كل هذا العمل لمجرد أن تتعفن الأشياء قبل أن تتاح لك الفرصة لحصدها. على الرغم من أن هناك الكثير من المشكلات التي يمكن أن تتسلل وتدمير منتجاتك ، إلا أن هناك شيء واحد يمكن أن يساهم في تعفن الفواكه والخضروات التي قد لا تراقبها – الأوساخ. وذلك لأن الفواكه والخضروات التي تتلامس مع التربة بعد الانتشار تصبح عرضة للغاية للتعفن الناعم البكتيري. للمساعدة في تجنب خطأ البستنة هذا ، يستخدم بعض البستانيين الأغطية البلاستيكية القديمة كحاجز بين المنتج والتربة.
التعفن الناعم البكتيري هو مرض يضر أجزاء مختلفة من النبات ، بما في ذلك الفاكهة. هناك العديد من أنواع البكتيريا التي تسبب تعفنًا ناعمًا في المنتجات ، ويمكن أن يحدث قبل أو بعد الحصاد. غالبًا ما تتطلب الميكروبات موقع دخول إلى الفاكهة ، بالإضافة إلى بعض الظروف البيئية (الحرارة والرطوبة) لتزدهر وتسبب التعفن. قد يكون الغطاء البلاستيكي تحت فاكهة مجرد حماية تحتاجها حديقتك هذا العام.
منع التعفن الناعم البكتيري مع الأغطية البلاستيكية
لا يوجد شيء إضافي تحتاج إلى القيام به لهذا الاختراق الذكي البستنة بخلاف حفظ الأغطية البلاستيكية من الحاويات. عندما تلاحظ أن منتجاتك تتلامس مع (أو الاقتراب من) التربة ، ما عليك سوى الاستيلاء على غطاء ووضعه تحت الفاكهة. هذا سيساعد على حماية منتجاتك من مسببات الأمراض في التربة. إذا كنت قلقًا بشأن ترشيح البلاستيك في التربة ، فإن أغطية البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) هي رهان آمن. تعتبر أغطية HDPE عمومًا بلاستيك أكثر سمكًا من أغطية الجبن الزبادي أو الكوخ. أغطية إبريق الحليب ، أغطية زجاجة العصير ، وأي شيء آخر مع رمز إعادة تدوير البلاستيك رقم 2 مصنوع من HDPE. إذا لم يكن لديك غطاء HDPE كبير بما فيه الكفاية ، فيمكن ذوبان العديد منها معًا لتشكيل قرص أكبر.
لسوء الحظ ، نظرًا لأن التعفن الناعم ليس نتيجة كائن واحد ، فلا يوجد شيء يمكنك رشه على نباتاتك لمنع حدوثه. يمكنك اتخاذ بعض الاحتياطات الأخرى للمساعدة في منع الكوسة من التعفن. يمكن أن يكون وضع المهاد حول قاعدة نباتاتك بمثابة حاجز آخر لإنتاجك. لمنع حديقتك من أن تصبح مرتعًا للكائنات الحية التي تدور حول المنتجات ، تأكد من أن لديها تصريفًا جيدًا. إنها أيضًا فكرة رائعة أن تسقي حديقتك في وقت مبكر من اليوم لضمان عدم رطب النباتات لفترة طويلة من الوقت ، وتجنب ضرب ثمارك بالأدوات أثناء البستنة.