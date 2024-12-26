يستخدم نيكس OG Anunoby “هدية” خاصة لإيقاف فيكتور ويمبانياما

يتطلب إبطاء سرعة فيكتور ويمبانياما لمسة OG الخاصة.

مع تبقي حوالي 6 دقائق ¹/₂ وتأخر نيكس بخمس دقائق، تجاهل توم ثيبودو فارق الحجم وألصق أفضل مدافع لديه – أو جي أنونوبي – في ويمباانياما الملتهبة.

وكانت النتيجة صفر نقاط لويمباانياما في ثلاث تسديدات منذ تلك اللحظة، وانتصار مثير لنيكس 117-114.

“أعني، نعم، هذا هو OG. قال ميكال بريدجز، الذي أنهى المباراة برصيد 41 نقطة وتغلب على ويمباانياما – الذي بقي عند 42 نقطة في بقية الطريق، بفارق نقطتين عن الرقم القياسي الذي سجله ويلت تشامبرلين لأول مرة في عيد الميلاد – “هذا هو هو”. “كنا بحاجة إليه لحراسته في النهاية. لقد قام بعمل عظيم. أتمنى لو كان عليه في وقت سابق قليلا، لكنه مجرد رجل OG.

“أي حجم، أي رجل، يمكنه أن يحرس من نقطة حراسة إلى أطول رجل في الدوري الاميركي للمحترفين.”

أجرى توم ثيبودو التغيير أخيرًا إلى أنونوبي بعد أن ارتكب كارل أنتوني تاونز، لاعب الوسط، خطأه الخامس وتم استبداله.

ويمبانياما، الذي يبلغ طوله 7 أقدام و3 أقدام، لم يحاول حتى نشر أنونوبي 6-7.

بدلاً من ذلك، قام Wemby برفع رميتين ثلاثيتين على Anunoby ثم قام بسحب متوسط ​​المدى على Precious Achiuwa بعد التبديل.

“لقد أخبرتك، هناك رجل واحد فقط مثل (أنونوبي). قال ثيبودو: “إنها فريدة من نوعها”. “يمكنك أن تلعب به في مركز حراسة، ويمكنك أن تلعب به في مركز الهجوم. وهكذا فهي هديته. لديه ترقب كبير. لديه إرادة كبيرة للقيام بذلك. لقد حصل على أقدام عظيمة. لديه السرعة، والترقب، ولديه الطول. ومن الصعب رمي الكرة فوقه. وإذا عبثت به، فسوف يأخذه منك. هذه ميزة كبيرة. فريدة جدًا.”

كان Wemby ناجحًا في معظم فترات المباراة ضد Towns، الذي كان عمره -13 في 30 دقيقة.

قال ثيبودو إن تبديل Anunoby إلى Wembanyama كان دائمًا احتمالًا ويبدو أن المشاكل الفادحة التي يواجهها تاونز توفر الزخم.

وكان الخيار الآخر هو أتشيوا – الذي كان أيضًا على الأرض – لكن ثيبودو ذهب مع مرشحه عن حزب الدفاع.

“اللعبة سوف تملي عليك (ما ستفعله). أنت تعلم أن لديك ذلك (في جيبك الخلفي). قال المدرب: “إنه جزء مما تفعله”. “ماذا يحدث في اللعبة؟ هل شخص ما في ورطة كريهة؟ من الذي حصل على ذلك؟ هل تريد تغيير المباراة لمنحه مظهرًا مختلفًا؟ تدخل اللعبة وأنت تعرف الاحتمالات المختلفة. أنت تقوم بالأعمال التحضيرية للعب معهم وتشاهد ما يفعله ضد الفرق الأخرى، لذا فأنت تقول، “حسنًا، إذا حدث هذا، عليك أن تعرف ما هي الخطوة التالية”. “