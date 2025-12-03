يستخدم هذا Tiktoker أداة دوارة “لرسم” مرآة – والنتيجة مذهلة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يمكن أن تكون المرايا إضافة جميلة لديكور المنزل. أكثر من مجرد عنصر أساسي في الحمام أو غرفة الملابس، يمكن للمرآة المزخرفة أن تزيد الضوء الطبيعي في المساحة أو تجعل الغرفة الصغيرة تبدو أكبر. ويمكنه أيضًا مضاعفة المنظر الرائع – إذا كان منزلك محظوظًا بما يكفي للحصول على منظر رائع. يعد الجدار ذو المرايا، مثل تلك التي كانت شائعة في السبعينيات والتي عادت من جديد، مثاليًا لذلك. يمكن أن تعكس المرايا أيضًا قطعة فنية جميلة عند وضعها على الجانب الآخر من الغرفة. باستخدام الإطار المناسب أو من خلال عرض مجموعة منها على حائط معرض، يمكن أن تصبح المرايا عملًا فنيًا بحد ذاتها. لرفع مستوى المرآة كعمل فني إلى أبعد من ذلك، فكر في المرايا المحفورة. تجاريًا، يتم ذلك عادةً باستخدام الحمض أو الليزر. يضيف النقش لمسة من الأناقة إلى القطعة المزخرفة بالفعل. ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك بنفسك وإنشاء قطعة من العمل الفني الوظيفي المخصص بالكامل حسب ذوقك.

استخدمت مستخدمة TikTok @jaytessarta مهاراتها في الوشم للعمل على حفر مرآة باستخدام استنسل وأداة دوارة. هذه مجرد طريقة عبقرية أخرى يجب أن تستخدم بها جهاز Dremel في منزلك. مثل الوشم، تتضمن هذه التقنية استخدام استنسل لنقل التصميم وتتبع النموذج باستخدام الأداة. لكنك لست بحاجة إلى أن تكون فنان وشم لتتمكن من رسم هذه القطعة الرائعة.