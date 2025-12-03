يستخدم هذا Tiktoker أداة دوارة “لرسم” مرآة – والنتيجة مذهلة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يمكن أن تكون المرايا إضافة جميلة لديكور المنزل. أكثر من مجرد عنصر أساسي في الحمام أو غرفة الملابس، يمكن للمرآة المزخرفة أن تزيد الضوء الطبيعي في المساحة أو تجعل الغرفة الصغيرة تبدو أكبر. ويمكنه أيضًا مضاعفة المنظر الرائع – إذا كان منزلك محظوظًا بما يكفي للحصول على منظر رائع. يعد الجدار ذو المرايا، مثل تلك التي كانت شائعة في السبعينيات والتي عادت من جديد، مثاليًا لذلك. يمكن أن تعكس المرايا أيضًا قطعة فنية جميلة عند وضعها على الجانب الآخر من الغرفة. باستخدام الإطار المناسب أو من خلال عرض مجموعة منها على حائط معرض، يمكن أن تصبح المرايا عملًا فنيًا بحد ذاتها. لرفع مستوى المرآة كعمل فني إلى أبعد من ذلك، فكر في المرايا المحفورة. تجاريًا، يتم ذلك عادةً باستخدام الحمض أو الليزر. يضيف النقش لمسة من الأناقة إلى القطعة المزخرفة بالفعل. ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك بنفسك وإنشاء قطعة من العمل الفني الوظيفي المخصص بالكامل حسب ذوقك.
استخدمت مستخدمة TikTok @jaytessarta مهاراتها في الوشم للعمل على حفر مرآة باستخدام استنسل وأداة دوارة. هذه مجرد طريقة عبقرية أخرى يجب أن تستخدم بها جهاز Dremel في منزلك. مثل الوشم، تتضمن هذه التقنية استخدام استنسل لنقل التصميم وتتبع النموذج باستخدام الأداة. لكنك لست بحاجة إلى أن تكون فنان وشم لتتمكن من رسم هذه القطعة الرائعة.
كيفية حفر المرآة مع دريميل
أولاً، اختارت @jaytessarta مرآة صغيرة مثمنة الشكل بإطار نحاسي بسيط لمشروعها. ثم غطت السطح بالكامل بمزيل العرق ووضعت عليه الاستنسل. وأشار أحد المعلقين إلى أن مزيل العرق يسمح للحبر بالانتقال من الاستنسل إلى المرآة. اختارت جايتيسارتا عصفورين أثناء الطيران لنمطها. بمجرد نقل النموذج إلى المرآة، استخدمت جهاز Dremel الخاص بها لتتبع كل خط بعناية حتى قامت بحفر التصميم بالكامل. عندما انتهت، قامت بتنظيف المرآة باستخدام منظف الزجاج العادي والمناشف الورقية. التأثير هو قطعة فنية جديدة مذهلة. هذه هي الطريقة المثالية لإعادة تدوير المرايا القديمة في جميع أنحاء المنزل.
إذا لم يكن لديك جهاز Dremel، فلا يزال بإمكانك الحصول على المظهر باستخدام كريم حفر الزجاج، مثل Armor Etch. انقل النمط الخاص بك إلى مادة الفينيل وقم بقص التصميم. قم بتوزيع كريم النقش الزجاجي على التصميم واتركه حسب التوجيهات. اغسل الكريم وأزل قالب النمط. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإنشاء قطعتك، فمن المهم جدًا استخدام احتياطات السلامة المناسبة. يجب عليك دائمًا العمل في منطقة جيدة التهوية. ارتدِ نظارات السلامة وقناع التنفس لحماية عينيك ورئتيك من المواد الكيميائية أو جزيئات الزجاج الصغيرة التي قد تنتقل بالهواء.