يستدعي دوك ريفرز شمس شارانيا من ESPN بسبب قصة باكس “غير الدقيقة”.

شمس شارانيا لا يملأ الأحذية التي تركها أدريان فويناروفسكي، وفقًا لدوك ريفرز.

لم يكن مدرب باكس حريصًا جدًا على أحدث تقارير الدوري الاميركي للمحترفين على قناة ESPN حول فريقه المتعثر في ميلووكي، والذي يتورط في جدل حول وضع النجم المهاجم جيانيس أنتيتوكونمبو وكيف تعامل مدربه مع الأمور.

أفاد تشارانيا أن ريفرز ألقى خطابًا مطولًا للفريق بعد الخسارة المفاجئة أمام فريق بولز في الأول من مارس، حيث نُقل عن المدرب قوله إنه يعرف “كل ما يجري في هذا المبنى”.

وذكرت شبكة ESPN أن ريفرز قال: “إما أن تكون معنا أو ضدنا”. “إذا كنت لا تلعب بقوة، فلن نلعب معك بعد الآن.”

ووصف ريفرز كلام شارانيا بأنه “غير دقيق للغاية لدرجة أنني لا أملك الوقت الكافي للتعمق فيه” في ظهور تلفزيوني حديث في برنامج “Run it Back”.

“أول شيء فكرت فيه هو “أين ووج؟” أفتقد Woj كثيرًا،” واصل ريفرز ضحكه. “نعم، كان لدينا يوم صعب في غرفة خلع الملابس. لقد خسرنا أمام شيكاغو بولز بفارق 20 نقطة. لقد أظهرت مقاطع في اليوم التالي للاعبين الذين كانوا يخطئون. هذا ما يحدث في غرفة خلع الملابس.”

قال ريفرز إن علاقة رائعة بينه وبين أنتيتوكونمبو ولا يوجد صراع بينهما.

لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لأنتيتوكونمبو والمكتب الأمامي، الذين يختلفون حول سبب عدم لعبه في المباريات النهائية للفريق عندما لا يكون الفريق في المنافسة على الوصول إلى التصفيات.

تنازع شارانيا وريفرز على مدار العام، حيث قال ريفرز مازحًا إن أنتيتوكونمبو سيتاجر بشارانيا من فريق NBA Celebrity All-Star.

عمل أنتيتوكونمبو كمدرب للفريق، وأشار ريفرز أيضًا إلى أن تعليقاته أزعجت شارانيا لدرجة أنه اشتكى إلى عدة أفراد.

قال ريفرز أيضًا إنه سمع أن شارانيا وضعه في مرمى نيرانه.

وقال ريفرز: “لقد أخذ شمس هذا الأمر على محمل شخصي لدرجة أنه اتصل بفريق باكس وصرخ فيهم ليقوموا بإزالة هذا الأمر”. “ثم اتصلت الرابطة الوطنية لكرة السلة بفريق باكس، وكانت الأمور في حالة من الفوضى، وقالوا: “شمس يريد منا أن نخبركم بهذا، لكننا حقًا لا نهتم”. ثم نشرها الدوري الاميركي للمحترفين. لقد سمعت من 10 أشخاص مختلفين أنهم قالوا: “أوه، شمس سوف يكتب مقالاً انتقامياً منكم ومنكم”. فقلت: حسنًا، لا أهتم. “

انضم شارانيا إلى ESPN بعد تقاعد Wojnarowski كمراسل رئيسي لـ ESPN لتولي وظيفة المدير العام في جامعته، سانت بونافنتورا.

يقع ميلووكي في المركز 31-49 مع اقتراب الموسم العادي من نهايته، حيث يمكن أن يدرب ريفرز، على الأقل في نظر ستيفن أ. سميث من ESPN، مبارياته الأخيرة مع الفريق.