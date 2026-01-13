يستدعي مايكل كاي انتقادات بات مكافي للصحفيين الرياضيين

اعترض مايكل كاي على بعض انتقادات بات مكافي للصحافة الرياضية التقليدية خلال برنامجه الإذاعي، متراجعًا عن تعليقات مضيف برنامج ESPN الشهير، واصفًا الصحفيين الرياضيين بـ “المتشردين البخيل” الذين يكرهون الرياضة.

يعود كل ذلك إلى اللحظة الفيروسية التي دارت بين مدرب فريق جاكوار ليام كوين ولين جونز-تيرنبين من صحيفة جاكسونفيل فري برس، والتي أثارت جدلاً حول ما هو مناسب في إطار المؤتمر الصحفي.

لم تكن مشكلة كاي تتعلق بما فعله جونز-تيرنبين، بل كانت ما قاله مكافي حول رد الفعل عليه، دافعًا بأنه لا يعتقد أنه كان بخيلًا ولا يكره الرياضة.

“لا أعتقد أنه ينبغي النظر إلى الرياضة على أنها مجرد أداة توحيد للمجتمع. وأنا لا أستغل الرياضة لأنني رأيت أنها كانت طريقًا أسهل للقيام بذلك. قال كاي، في إعلان فظيع: “أعتقد أنني قمت بعملي بطريقة مشرفة”.

واصل كاي لاحقًا الحديث عن ما شعر به، وهو الوقت والمكان المناسبين لأن الأمور كانت مناسبة.

قال كاي: “عرض بات مكافي موجود للاحتفال بالرياضة، وأعتقد أنه رائع، وأعتقد أنه شيء رائع على ESPN”. “إنه يستقبل أفضل الضيوف، ومن الواضح أن الناس يشعرون أن هذا مكان جيد لتقديم جانبهم من القصة. لقد اكتشف ذلك. إنه ليس هناك لاستجواب الناس. إنه هناك لإجراء محادثة مع شخص ما وهو صانع أخبار، وجعلهم يشعرون بالراحة، وقضاء وقت ممتع. الصيغة تعمل. إنها مثالية. لكن لا يمكنك فعل ذلك في اجتماع ما بعد المباراة، بات. لا يمكنك ذلك. هذا ليس المكان المناسب لذلك.”

أضاف كاي حكاية من مسيرته المهنية عندما صعد إلى مدير يانكيز آنذاك باك شوالتر بعد خسارة المباراة الخامسة أمام مارينرز في 1995 ALDS ليخبره بمدى أسفه لما كان يمر به. ومع ذلك، جاءت اللحظة بعد المؤتمر الصحفي وما زال يطرح أسئلة صعبة على قائد فريق يانكيز.

وأوضح مذيع يانكيز أنه لم يكن ليفعل ذلك أبدًا في مؤتمر صحفي وأن هذا لا يعني أنه يكره الرياضة.

“هذا لا يعني أنني أتطلع إلى أن أكون سلبيا. قال كاي: “الناس لديهم عمل يقومون به”.

وقد تراجعت هيئة البث لاحقًا عن بعض اللقطات الأقوى التي قدمتها McAfee.

قال كاي: “لا أعرف أن ألاحق هؤلاء الأشخاص. إنه أمر قوي بعض الشيء يا بات. إنه كذلك بالفعل. إنه قوي بعض الشيء”. “ليس كل شخص شرير. وليس كل من يحاول القيام بعمله هو شرير. “