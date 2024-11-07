يستدعي نجم يانكيز السابق روجر كليمنس الأمريكيين الذين قالوا إنهم سيغادرون الولايات المتحدة إذا فاز ترامب بانتخابات عام 2024

احتفل روجر كليمنس، الفائز بجائزة Cy Young سبع مرات، بفوز دونالد ترامب في الانتخابات برسالة صارمة لأولئك الذين هددوا بمغادرة الولايات المتحدة إذا فاز بولاية ثانية في منصبه.

“من قال “سأغادر أمريكا إذا فاز ترامب”… لا تدع الباب يضربك في مؤخرتك وأنت في طريقك للخروج”، انطلق كليمنس، 62 عامًا، في منشور على قناة X بعد إعلان فوز ترامب. انتخابات 2024.

كما نشر عظيم يانكيز أيضًا أن الفوز كان “هائلًا” لـ “بلدنا العظيم” وأشاد بالرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، و”الشعب”.

“أنا فخور جدًا بالناس. لقد فعلنا ذلك! كتب بطل بطولة العالم مرتين.

أوضح لاعب كل النجوم 11 مرة – والذي يعيش في هيوستن وتم تشجيعه في عام 2019 للترشح للكونغرس كمرشح جمهوري في ولايته تكساس – أنه يشعر أن اللقب الذي يأتي مع المكتب البيضاوي يجب أن يفوق أي لقب. العداء لمن يشغل منصب القائد الأعلى.

وقال كليمنس: “أنا جمهوري وأدعم رئيسنا وسأواصل القيام بذلك”.

“بغض النظر عمن يكون رئيسنا، سأواصل دعمي لهم ودعمهم ليكونوا ناجحين، تمامًا كما فعلت عندما كان الرئيس أوباما في منصبه”.

خلال ترشح ترامب لأول مرة للمكتب البيضاوي، قال المشاهير ومنتقدو ترامب الصاخبون مثل ووبي غولدبرغ، وآيمي شومر، وصامويل إل جاكسون، وبريان كرانستون إنهم سيهربون من الولايات المتحدة إذا فاز.

ومع ذلك، فقد قام الجمهور ووسائل الإعلام باستدعاء العديد منهم بعد انتخاب ترامب رئيسًا رقم 45، حيث تراجع الجميع عن تهديداتهم واختاروا البقاء في أماكنهم.

توجه برافو هونشو آندي كوهين، والممثلة كريستينا أبلجيت، ومغني الراب كاردي بي، والمؤلف ستيفن كينج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام معجبيهم بمدى غضبهم من حصول ترامب على الرئاسة على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومع ذلك، لم يقل أي منهم أنهم سيغادرون الولايات المتحدة.

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طوال فترة وجود ترامب خارج منصبه منذ عام 2020، أصبح بعض المشاهير أكثر صخبًا بشأن دعمه.

لقد أظهر كل من إيلون ماسك، وأمبر روز، وزاكاري ليفي، وبريتاني ماهومز، دعمهم لترامب بشكل صريح أو أعربوا عنه خلال الأشهر التي سبقت انتخابات عام 2024.

وينضمون إلى المشاهير مثل هالك هوجان، وكيد روك، وواكا فلوكا، الذين ظلوا موالين للرئيس السابع والأربعين المنتخب.

كليمنس ليس أيضًا الشخصية الرياضية الوحيدة التي تدعم ترامب علنًا.

الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت، ومعلق UFC جو روغان، ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي نيك بوسا، ولاعب هيوستن أستروس السابق جريج سويندل، جميعهم دعموا علنًا ترامب لمنصب الرئيس.

قبل أن يبدأ ترامب مسيرته السياسية، دافع ذات مرة عن كليمنس واستدعى زميله السابق، لاعب اليانكي آندي بيتيت، لإدلائه بشهادته ضد الفائز سبع مرات بساي يونغ والذي تم اتهامه بتهم فيدرالية تزعم أنه كذب على الكونجرس في عام 2008 بشأن حقنه بمادة كيميائية. هرمونات النمو البشري (HGH) والمنشطات.

“@AndyPettitte قام بالكشف عن أفضل صديق له @RogerClemens في محاكمة سخيفة. ليس لطيفا! من يدعم آندي بي؟” نشر ترامب على X في عام 2012.

يُنظر إلى كليمنس على نطاق واسع على أنه أحد أعظم الرماة في كل العصور وكان يُلقب بـ “الصاروخ” خلال أيام لعبه.

خلال مسيرته المهنية التي استمرت 24 عامًا في MLB مع بوسطن ريد سوكس، وتورونتو بلو جايز، ونيويورك يانكيز، وهيوستن أستروس، ذهب 354-184 مع 3.12 عصرًا و4672 ضربة.

على الرغم من فوزه بالعديد من الجوائز، كونه قائدًا للإضراب سبع مرات، وزعيم ERA خمس مرات، ولاعبًا رائدًا في الفوز ثلاث مرات في AL، لم يتم إدخال كليمنس في قاعة مشاهير البيسبول بسبب مزاعم بأنه أخذ الأداء. – تعاطي المخدرات خلال مسيرته الكروية.