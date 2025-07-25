يستضيف أوستن ويلز حدث البيسبول للشباب في يوم عطلة يانكيز

استيقظ يانكيز حتى يوم عطلة يوم الخميس ، وهي فرصة للتفكير في سلسلة صعبة في تورنتو ، والاسترخاء ، وربما الابتعاد عن البيسبول لبعض الوقت.

عثر الماسك المبتكر أوستن ويلز على طريقة مختلفة لإعادة الشحن قبل سلسلة ضد فيليز في الملعب.

استضافت ويلز معسكرًا للطلاب في الصفوف 1-8 في جامعة فوردهام ، مستخدماً الفرصة كنوع من تنشيط العقلية.

وقال ويلز: “إنها إعادة ضبط رائعة لتكون في الخارج ، وليس في ملعب بيسبول”. “الحصول على المساعدة هنا والاستمتاع والاسترخاء في الصباح.”

يقود فريق The Blue Jays فريق Yankees بـ 4 ألعاب ¹/₂ في الشرق ، بفضل أخطاء المفجرين في تورنتو وفوز بلو جايز 11-4 على النمور مساء الخميس.

كانت قضايا يانكيز في مركز روجرز تُنشأ ذاتيا إلى حد كبير في شكل سبعة أخطاء في السلسلة ، أربعة منهم قادمون في هزيمة ليلة الأربعاء.

أدت الأخطاء الأربعة إلى اثنين من أشواط غير المكتسبة وفوز 8-4 في تورنتو.

كما أدت إلى امتناع مألوف عن قاعدة المعجبين حول قلة اليانكيز إلى الاهتمام بأساسيات البيسبول.

كانت الأخطاء تذكرنا بتلك التي ارتكبت على مستوى القاعدة الشعبية للعبة. استذكر ويلز أيامه في هذا المستوى الخميس.

وقال ويلز: “ذهبت إلى معسكرات جامعية زوجين عندما كنت طفلاً في كليتنا المحلية ، UNLV في (لاس) فيغاس”. “حتى ذلك الحين ، كان الأمر رائعًا ، حيث كان القيام ببعض التدريبات مع بعض اللاعبين الجامعيين. مثل هذه الأشياء رائعة حقًا.”

هناك متسع من الوقت لليانكيز لتصويب قضاياهم الدفاعية.

بدلاً من التركيز كثيرًا على هؤلاء ، ربما أعطت ويلز المشورة لأولئك الذين يحضرون معسكره أيضًا أن يطبقوا على يانكيز.

قال ويلز: “استمتع” ، يمكنك أن تضيع في طحن البيسبول. لذا ، فقط أخرج إلى هنا والاستمتاع … هذا هو الشيء الأكبر والأكثر أهمية. “