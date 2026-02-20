يستضيف ميتس ليلة تنكر بوبي فالنتين في سيتي فيلد

قريبًا، سيتمكن أي من مشجعي Mets من إعادة إنشاء زي بوبي فالنتين الأسطوري في كوينز.

أعلن فريق ميتس يوم الخميس كجزء من جدولهم الترويجي أن يوم 29 مايو سيكون ليلة تنكر بوبي فالنتين في سيتي فيلد، في إشارة إلى عندما تم طرد المدير السابق من مباراة خلال موسم 1999 وعاد بمكر إلى المخبأ مرتديًا شاربًا ونظارات مزيفة.

سيحصل أول 15000 معجب على مجموعة من النظارات والشوارب المشابهة لما كان يرتديه فالنتين.

“أنا أحبه!” قال فالنتين في رسالة نصية إلى وكالة أسوشيتد برس حول العرض الترويجي القادم. “سأكون هناك.

“لا يمكنني الانتظار.”

أدار فالنتين فريق ميتس في الفترة من 1996 إلى 2002، وحقق الرقم القياسي 536-467، مما أدى إلى ظهور الفريق في بطولة العالم في عام 2000.

ربما يكون تمويه المخبأ أحد أكثر اللحظات التي لا تنسى للقائد في كوينز، حيث لعب فالنتين في الشتيك عدة مرات في السنوات الأخيرة.

خلال يوم ميتس القديم في عام 2022، كان فالنتين، 75 عامًا، يرتدي شاربًا مزيفًا أثناء تقديمه.

خلال مباراة عام 2024 ضد الملائكة، أجرى فالنتين مقابلة في منتصف المباراة في جناح لوس أنجلوس أثناء ارتداء التنكر.

تم إقصاء فالنتين من مباراة ضد بلو جايز في 9 يونيو 1999 في الشوط الثاني عشر، لكنه عاد إلى المخبأ مرتديًا التنكر حتى حقق فريق ميتس الفوز أخيرًا بعد 14 جولة.

ثم تم إيقافه لمباراتين وفرض عليه غرامة قدرها 5000 دولار.

ويأتي هذا الترويج حيث من المتوقع أن يتم إدخال فالنتين في قاعة مشاهير ميتس خلال موسم 2026، إلى جانب اللاعبين السابقين كارلوس بلتران ولي مازيلي.

تحدث فالنتين إلى صحيفة The Post في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن حفل تنصيبه، قائلاً إن الحفل سيكون خاصاً.

قال فالنتين لمايك بوما من صحيفة The Post عن إرث ميتس: “عندما كنت مديرًا، كنت مهتمًا بكل شيء، لذلك ربما كان هناك يوم أو يومين اعتقدت فيه أنني سأُعتبر دائمًا من Met لأنه لم يكن هناك شيء آخر كنت أفكر فيه في حياتي”. “لقد ارتديت اللون الأزرق والبرتقالي، ولكن بعد ذلك انفصلنا لفترة من الوقت.

وأضاف: “لذلك لم أكن أعلم ما إذا كان سيكون هناك استمرار، وسيكون يوم 30 مايو يومًا مميزًا كما لم أشهده من قبل”.

اعترف فالنتين أيضًا أنه حتى هو يعتقد أن لبسه هو أكثر ما يتذكره خلال فترة عمله في ميتس.

وأضاف: “على الرغم من جنون عالمنا، أعتقد أن أكثر ما يفكر فيه (المشجعون) هو أنني ارتديت شاربًا مزيفًا وعدت إلى المخبأ بعد طردي”.

“هذا هو الشيء الذي أتاح لي أن أكون جيلاً وسمح لي بأن أجعل شخصًا يبلغ من العمر 12 عامًا يتعرف على الاسم والوجه المقنع.”