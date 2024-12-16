يستطيع Shedeur Sanders “تحويل الأشياء” إذا صاغه العمالقة: Isaiah Simmons

دخل زملاؤه مالك نابرز وأشعيا سيمونز إلى متجر مجوهرات وعثروا على الجوهرة التالية للعمالقة.

كان Shedeur Sanders، الاختيار العام المحتمل رقم 1 في مسودة NFL 2025، جالسًا في أحد أعمال مدينة نيويورك ليلة الجمعة عندما توقف Nabers و Simmons في جولة التسوق لعيد الميلاد.

أدى شيء إلى آخر، وتلقى عالم كرة القدم مقطع الفيديو الدعائي الذي انتشر على نطاق واسع لساندرز وهو يرمي التمريرات إلى نابرز في الشارع.

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قال سيمونز يوم الأحد بعد خسارة العمالقة، 35-14، أمام فريق رافينز ليهبطوا إلى 2-12 هذا الموسم: “أعتقد أنه رجل يمكنه المجيء إلى هنا وتحويل الأشياء حقًا”. “في أي مكان يذهب إليه، أعتقد أنه سيكون قطعة قيمة للغاية. نوع من مثل تأثير جايدن دانيلز. ترى ما فعله جايدن (مع القادة). أستطيع أن أرى شيئًا كهذا يحدث مع شيديور أيضًا – أينما انتهى به الأمر”.

يجب أن تكون هذه المقارنة بمثابة موسيقى لآذان نابرز، الذي كان لديه 10 مسكات لمسافة 82 ياردة وهبوط بهلواني يوم الأحد من تيم بويل.

في حين أن بويل – الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بدلاً من تومي ديفيتو المصاب – هو لاعب الوسط الرابع للعمالقة خلال هذا الموسم البائس، فإن دانيلز هو زميل نابرز السابق في فريق LSU ومرشح مبتدئ هجومي لهذا العام.

يكفي أن نقول إن سعي نابرز لتحقيق 100 نقطة صيد و 1000 ياردة كمبتدئ هو مجرد قمة جبل الجليد عما يمكنه تحقيقه إذا حصل العمالقة على لاعب وسط امتياز – سواء كان ساندرز أو أي شخص آخر – في المستقبل القريب.

يتمتع العمالقة بأفضل الفرص لتأمين الاختيار رقم 1 في المسودة حيث يخوضون سلسلة هزائم من تسع مباريات متتالية، ويعادلون سجل الامتياز، الذي يمكن أن يرتفع إلى 12 هذا الموسم.

وقال سيمونز: “لا يهمني من تضعه مع مالك، فهو سيفعل ما يفعله. يمكنك أن ترى عدد الياردات التي يمتلكها وعدد الأشخاص المختلفين الذين رموا له الكرة هذا العام. بالنسبة لي، إنه أمر مثير للإعجاب. نحن جميعًا نرى كيف كانت الأمور تسير، لذلك أعتقد أن هذه مجرد شهادة حقيقية لمالك.

ورفض نابرز يوم الأحد الحديث عن لقاءه المرتجل مع ساندرز، مفضلا إبقاء تركيزه على اللعبة.

لقد وصف Shedeur سابقًا بأنه “لاعب الوسط المذهل” وقال إنهما التقيا كمنافسين في معسكر كرة قدم استضافته Hall of Famer Deion Sanders (والد Shedeur) منذ سنوات لكنهما لم يحافظا على العلاقة.

بدا يوم الجمعة وكأنه بداية يوم عندما كان ساندرز في المدينة لدعم زميله في فريق كولورادو ترافيس هانتر، الذي حصل على جائزة Heisman Trophy.

كان متجر المجوهرات – الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين – يعرض كرة قدم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هي نفس كرة القدم التي تحمل شعار العمالقة والتي كان ساندرز يحملها في مقطع فيديو منفصل تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ سيمونز، الذي لعب أكبر مباراة في آخر انتصار للعمالقة عندما منع هدفًا ميدانيًا تم إعادته للهبوط ضد سي هوكس، يوم الأحد للمرة الأولى هذا الموسم.

باعتباره ظهيرًا ركنيًا من النيكل، تم اختياره سابقًا في الجولة الأولى والفائز بجائزة بوتكوس كأفضل لاعب دفاعي في كرة القدم الجامعية، يعرف سيمونز لاعب الوسط الجيد.

قال سيمونز: “أعتقد أن شيدير هو لاعب وسط من النخبة”. “كلنا نرى ما يمكنه فعله. أعتقد أنه بغض النظر عن الفريق الذي سينضم إليه، يمكنه جلب الكثير. إنه مثل رجل واسع المعرفة حقًا، وهو ما تتوقعه عندما يكون والده واحدًا من أفضل الأشخاص الذين يقومون بذلك. يمكنك أن تقول أنه حصل على كل ما يحتاجه ليكون محترفًا.